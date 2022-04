Rangnick etter nytt stygt nederlag: – Gir ikke mening å snakke om topp fire

Til slutt sto det 4-0 på måltavla fordel Liverpool, og hjemmelaget utspilte til tider de røde djevlene. Unntaket var den første halvdelen av andre omgang. Til sammen på de to ligaoppgjørene denne sesongen har Liverpool 9-0 i målforskjell.

Ole Gunnar Solskjær ledet United-laget i 0-5-tapet på hjemmebane tidligere i sesongen.

United kom ut i en backfemmer i håp om å temme rivalens stjerneangrep, men det var et dominant Liverpool som tok styringen på kampen og ledet 2-0 til pause.

Det tvang Rangnick til å gjøre endringer i håp om uttelling.

– Prestasjonen vår hadde ingenting å gjøre med formasjonen. Da vi lå under 0-1 var vi redde for å angripe dem, redde for å bli utspilt, sa Rangnick til Sky Sports etter kampen.

[ Liverpool utklasset Manchester United igjen – Salah endte måltørken ]

– Ekstremt pinlig

Etter å ha endret formasjon i pausen var det et mer energisk United-lag på banen, men uttellingen uteble og det endte 0-4.

– Jeg tror ikke vi gjemte oss, de bare var og er bedre enn oss. De har 25 Formel 1-biler i troppen. Det ekstremt pinlig for meg å snakke på en pressekonferanse som denne, sa Rangnick.

– Vi må akseptere at de er seks år foran oss, konkluderte tyskeren.

[ Rangnick varsler overhaling: – Blir kanskje åtte, ni eller ti nye spillere ]

Topp fire

Han gikk også langt i å utelukke en topp fire-plassering for laget.

– Det gir ikke mening å snakke om topp fire etter en prestasjon som i dag, sa han.

Tottenham er tre poeng foran med én kamp til gode på Rangnicks menn, mens Martin Ødegaard og Arsenal ligger på lik poengsum som United men med to kamper til gode.

Dermed kan luken opp til den viktige fjerdeplassen potensielt være på seks poeng med fem kamper igjen av sesongen.

[ Rangnick irritert på flytting av Chelsea-møtet ]