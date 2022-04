VIF nest yngst på veterantoppen i Eliteserien – Odd-Ruud vil gjerne spille til han er over 40

– Jeg har alltid tålt mye trening og ikke hatt lange opphold fra fotballen bortsett fra en akillesskade (operert i desember 2020). Jeg har «alltid» vært tilgjengelig til all trening og kamp. Det tror jeg har vært en nøkkel for meg, sier Ruud til NTB.

– Akillesskaden ga meg en pause på seks måneder. Den kan faktisk ha hjulpet til med å forlenge karrieren litt. Oppholdet gjorde at jeg fikk muligheten til å styrke kroppen min enda mer.

Ruud ønsker å forlenge med Odd. Hans nåværende avtale løper ut i desember.

– Jeg passer på kroppen og er nøye med kosthold, søvn og hvile. Det er ting jeg vet er viktig.

– Jeg føler meg veldig bra nå. I mitt hode tar jeg en sesong av gangen. Men jeg ser ikke for meg at jeg ikke skal komme meg gjennom en god oppkjøring neste sesong også, sier Ruud og lar det skinne gjennom at han kanskje sikter mot spill i en alder av over 40.

[ Bodø/Glimt fjerner piggtråd etter VIF-kritikk ]

To klubber i toppen

Ruud følges nærmest på alderstoppen av Amin Askar, Kristiansund 36, Steffen Hagen, Odd 36, Jørgen Horn, Sarpsborg 34, Per Ciljan Skjelbred, RBK 34, Alexander Søderlund, Haugesund 34, Ole Jørgen Halvorsen, Sarpsborg 34, Magnus Lekven, Odd 34, Joachim Thomassen, Sarpsborg 33 og Ruben Yttergård Jenssen, Tromsø 33.

Det viser fakta om spillerstallene fra Nifs.no og Transfermarkt.com.

Ruud etablerte seg fast på Odd-laget i 2005 som 21-åring. Siden har han spilt for danske Odense i perioden 2008-15.

[ Bodø-politiet hevder VIF-supportere angrep barn. Tilbakevises av supportere ]

Over 500 kamper

I 2015 kom han hjem til Telemark og Odd. Ruud har nær 550 A-lagskamper på toppnivå i Norge og Danmark og 35 A-landskamper.

Dette er de eldste spillerne i de andre klubbene i alfabetisk rekkefølge: Aalesund (Sten Grytebust 32), Bodø/Glimt (Amahl Pellegrino 32), HamKam (Aleksander Melgalvis 32), Jerv (Mathias Wichmann 30), Lillestrøm (Pål André Helland 32), Molde (Erling Knudtzon 33), Sandefjord (Quint Jansen 31), Strømsgodset (Lars-Christopher Vilsvik 33), Viking (Rolf Daniel Vikstøl 33) og Vålerenga (Vidar Örn Kjartansson 32).

[ Piggtråd opprører VIF-fansen i Bodø: – Aspmyra eller Guantanamo Bay? ]

---

Snittalder Eliteserien fotball menn 2022-sesongen:

* Sarpsborg 26,3

* Kristiansund 25,2

* Aalesund 24,7

* Viking 24,5

* Jerv 24,2

* Molde 24,2

* Odd 24,0

* Bodø/Glimt 23,9

* Sandefjord 23,8

* Tromsø 23,8

* HamKam 23,7

* Strømsgodset 23,5

* Haugesund 23,1

* Lillestrøm 23,1

* Vålerenga 22,7

* Rosenborg 22,4

Kilde: Transfermarkt.com

---