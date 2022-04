Besiktas vil ha Tyrkia-comeback for Sørloth

Sørloth har en høy stjerne i tyrkisk fotball fra tiden i Trabzonspor. Der nøt den norske landslagsstjernen stor suksess. Nå håper Besiktas å lokke trønderen tilbake til superligaen.

Sportsdirektør Ceyhun Kazan har bekreftet interessen for nordmannen i flere intervjuer den siste tiden.

– Hvem ønsker seg ikke Sørloth? Sørloth har prøvd seg i flere ligaer. Han er 27 år. Han hadde suksess her. Han har absolutt et ønske om å komme til Tyrkia, sa han til Ajansspor.

Til sportsavisen Fanatik gikk Besiktas-toppen enda lenger.

– Leipzig har offisielt informert oss om at de kun er interessert i å selge spilleren. Dersom de ville låne han ut, hadde vi vært i mål med overgangen nå, er Kazan sitert på der.

Sørloth er i øyeblikket utlånt fra Leipzig til Real Sociedad. Den spanske klubben har en opsjon på å signere nordmannen på en permanent kontrakt etter sesongslutt.

Følges tett

Besiktas-sportsdirektør Kazan hevder i det omtalte Fanatik-intervjuet at han har vært i kontakt med nordmannen om en retur til tyrkisk fotball.

– Jeg har snakket med ham i fem eller seks måneder. Han har veldig lyst til å komme tilbake til Tyrkia og spille i Istanbul, siteres Kazan på.

Han understreker videre at Sørloth er en spiller klubben vil være tett på fram mot overgangsvinduet, og at det er prioritert å se på muligheten for å hente nordmannen til klubben.

Det er ikke kjent om Real Sociedad vil benytte seg av kjøpsopsjonen på Sørloth. Ifølge Kazan lyder den på 18 millioner euro. Besiktas-toppen hevder også at opsjonen må utløses innen utgangen av april.

Vil fokusere på fotball

Sørloth har scoret to mål i den spanske toppserien denne sesongen. Den siste tiden har han fått bra med spilletid i Sociedad.

I påsken ble trønderen konfrontert med Besiktas-interessen i et intervju med det spanske mediet Noticias de Gipuzkoa.

– Det har jeg ikke sett. Jeg vil ikke kaste bort tiden min på denne typen nyheter. Jeg insisterer på at vi snakker om dette etter sesongslutt, svarte han.

Sørloth avviser i det samme intervjuet at han vet hva Leipzig har for planer for ham.

– Jeg vet ikke. Jeg vil bare spille fotball. Agenten mitt tar seg av resten, er landslagsstjernen sitert på.

