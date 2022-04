Rangnick irritert på flytting av Chelsea-møtet

United og Chelsea skulle egentlig møtes på Old Trafford 15. mai, men FA-cupfinalen gjør at kampen er framskyndet til 28. april. Dermed skal United møte Liverpool (b), Arsenal (b) og Chelsea i løpet av ti dager.

Det liker ikke manager Ralf Rangnick.

– For oss er det ikke bra, for vi har flere skadde spillere. Det hadde vært bedre om kampen ble spilt to uker senere, som opprinnelig planlagt. Men uansett, vi må håndtere det, og forhåpentlig har vi to eller tre av de skadde spillerne tilgjengelige til kampen, sier tyskeren.

Den flyttede Chelsea-kampen etterlater seg et hull i terminlista. Dermed går det 15 dager fra United spiller nest siste seriekamp mot Brighton til bortekampen mot Crystal Palace i siste runde.

– Jeg trodde ikke dette kunne skje. I Tyskland er det slik at de siste to rundene av sesongen skal spilles på samme dag og samme tidspunkt. Det er tydeligvis annerledes her, kommenterer United-manageren.

[ United-sjefen krever bedre spill – frykter kampen mot Liverpool ]