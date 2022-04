Barcelonas seiersrekke stoppet hjemme mot dumpekandidat

Dermed er avstanden opp til den overlegne ligalederen Real Madrid på hele 15 poeng. Erkerivalen har seks kamper igjen av sesongen, mens Barcelona har sju.

Torsdag ble Barcelona slått ut av europaligaen med 2-3-tap hjemme og 3-4 sammenlagt mot Eintracht Frankfurt. Det gikk ikke særlig bedre mot Cádiz.

Barcelona styrte kampen og hadde klart mest ballbesittelse og flest sjanser, men lagene gikk til pause på 0-0. Like etter hvilen scoret gjestene.

Álex vendte opp og slo et godt innlegg til Rubén Sobrino. Han ble stoppet av Marc-André ter Stegen, men Lucas Pérez dyttet returen i mål.

Barca-trener Xavi byttet inn formspissen Pierre-Emerick Aubameyang i jakten på utligning, og Barcelona fortsatte å presse. En annen innbytter, Luuk de Jong, var blant dem som fikk store sjanser, men hans heading etter 76 minutter gikk rett på Cádiz-keeper Jeremias Ledesma.

Barca-trykket ga også Cádiz enkelte muligheter på kontringer, men avslutningsferdighetene var ikke gode nok til å øke til 2-0. Et stolpeskudd ble det også for gjestene på tampen i den sterke seieren.

Barcelona har hatt gode resultater over en lang periode og har nå like mange poeng som Sevilla (3.) og Atlético Madrid (4.). Real Madrid styrer mot et trygt ligagull.

For Cádiz var seieren potensielt livsviktig. Laget er to poeng over nedrykksstreken seks runder før slutt.

[ Sjokkexit for Barcelona – tapte 2-3 hjemme i dramatisk oppgjør mot Frankfurt ]