Ajax-sjef om United-aktuelle Ten Hag: – Gjort alt for å beholde ham

Den siste tiden har britiske og nederlandske medier konkludert med at Ten Hag blir mannen som permanent tar over managerrollen på Old Trafford etter at Ole Gunnar Solskjær fikk sparken i fjor høst.

Men så lenge en avtale ikke er i boks, jobber Ajax videre for å overtale suksesstreneren om å fortsette der han er.

– Vi har gjort og gjør alt vi kan for å beholde ham. Har vi tilbudt en forlenget kontrakt? Ja. Mer penger? Uten å gå i detalj har vi tilbudt alt som hører med i en slik situasjon, sier Amsterdam-klubbens tekniske direktør Gerry Hamstra til ESPN.

Han erkjenner samtidig at Ten Hag styrer sin egen framtid.

– Erik avgjør til slutt. Han er gammel og klok nok til det.

Ten Hag har vært Ajax-trener siden 2018. Laget har vunnet to av to mulige serietitler under hans ledelse og styrer i disse dager mot sin tredje på rad. Lørdag ble det derimot 1-2-tap for erkerival PSV Eindhoven i cupfinalen i Rotterdam.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen