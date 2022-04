Glimt-Knutsen etter Europa-exiten: – Anledningen ble for stor

– Det var ikke trivelig. Vi kom til colosseum og ble spist av løvene, sa Knutsen til Viaplay etter kampen.

Roma gikk opp i ledelsen etter fem minutter og ledet 3-0 til pause. Til slutt sto det 4-0 signert et hattrick av Nicolò Zaniolo.

– De har en god dag og vi har en dårlig dag. Da blir forskjellen stor. Jeg er veldig skuffet over prestasjonen vår og hvordan vi fremstår i dag, sa Knutsen.

– Vi må innrømme at denne anledningen ble for stor for oss. Vi får summere med at vi har hatt en fantastisk reise og lært fantastisk mye. Vi er skuffet nå, men det kan være at vi husker tilbake på det når vi får det litt på avstand, fortsatte han.

Han måtte se kampen fra tribuneplass etter at han barket sammen med Romas keepertrener Nuno Santos i spillertunnelen på Aspmyra etter det første oppgjøret.

– Vi skal ikke bruke det som noen unnskyldning. Vi er et kollektiv og har et stort team rundt, sa han.

