Tuchel kritisk til dommeren etter CL-nederlaget

Tyskeren ledet sitt lag mot det som så ut til å bli en minneverdig opphenting etter å ha ligget under 1-3 fra første møte hjemme i London. Chelsea ledet 3-0 i returkampen, men Real Madrid kom tilbake og ordnet ekstraomganger. Der ble Karim Benzema tungen på vektskålen.

Tuchel var kritisk til det annullerte målet til Marcos Alonso i ordinær tid, men var enda mer irritert over det som skjedde etter kampslutt.

– Jeg var skuffet over at dommeren hadde det hyggelig med Carlo. Da jeg ville si takk for kampen, smilte han og lo med motstanderens trener, sa Tuchel ifølge Sky Sports.

– Dårlig timing

– Jeg synes dette er veldig feil å gjøre etter kampslutt, 126 minutter hvor et lag har gitt alt. Når du ser at dommeren smiler og ler med den andre treneren, er det dårlig timing. Det fortalte jeg ham, sa Tuchel.

Tuchel var ikke ferdig med å sende noen stikk til dommerteamet.

– Det er ikke bare i dag. Når man spiller mot Real Madrid, kanskje man ikke kan forvente at alle har motet. Jeg kjente på de små avgjørelsene i første kamp og også i dag, sa Chelsea-sjefen.

Real Madrid er semifinaleklare og møter enten Manchester City eller byrival Atlético Madrid.

21 år gamle Rodrygo sørget for ekstraomganger med sin volleyscoring ti minutter før slutt, men det var pasningen fra ringreven Luka Modric alle snakket om i etterkant, som har blitt kroatens varemerke. Innlegget med yttersiden av foten landet helt presist på Rodrygos fot i feltet.

– Klasse

Chelseas målscorer Antonio Rüdiger hyllet Modric og Benzema etter nederlaget.

– Det var alt eller ingenting for oss. Før kampen kunne ingen ikke tro at vi skulle klare 3-0, men individuell klasse kom til syne med Modric og Benzema, sa han.

36 år gamle Modric trodde løpet var kjørt på 0-3.

– Vi var «døde» helt inntil målet vi scoret. Jeg kan ikke si vi spilte en dårlig kamp, men de tok godt vare på sjansene og scoret tre mål, sa Modric.

