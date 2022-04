Knutsen stiller ikke på Glimts pressetreff i Roma

Pressekonferansen i Roma er klokken 10.30.

– Vi ønsker fokus på kampen og det sportslige av respekt for fotballens verdier, opplyser klubben til norsk presse.

Ulrik Saltnes og Marius Høibråten representerer Glimt på torsdagens pressekonferanse.

Knutsen er suspendert inntil videre av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) etter klammeriet med Romas keepertrener Nuno Santos.

Glimt har opplyst at de vil anke avgjørelsen.

«Vi er overrasket og sjokkerte over avgjørelsen fra Uefa», skrev klubben i en pressemelding samme dag som suspensjonen ble kjent.

I Uefas beslutning heter det at Knutsen og Santos ikke får være på benken under torsdagens kamp.

Etter den mye omtalte episoden i spillertunnelen la Roma all skyld på Glimt-treneren. Bodø-klubben har på sin side hevdet hardnakket at Santos må bære ansvaret for det som skjedde. En video av seansen viser hendelsen. Seriemesterne valgte i etterkant å anmelde Santos, og politiet i Bodø har fått fatt i videoen og etterforsker saken.

