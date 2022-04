Glimt-anke avvist av Uefa – Roma-kampen ryker for Knutsen

«Anken fremsatt av FK Bodø/Glimt og Kjetil Knutsen er avvist. Følgelig opprettholdes vedtaket fra Uefas kontroll-, etikk- og disiplinærorgan av 11. april 2022», heter det i en pressemelding fra forbundets appellkomité onsdag.

Uefa kunngjorde mandag at både Glimt-trener Knutsen og Romas keepertrener Nuno Santos suspenderes i påvente av en beslutning i disiplinærsaken som er opprettet etter bråket på Aspmyra. De to trenerne røk i tottene på hverandre etter den første kvartfinalekampen i conferenceligaen.

Roma har lagt all skyld på Knutsen etter hendelsen i spillertunnelen på Aspmyra, mens bodøværingene hevder at Santos må ta ansvaret for det som skjedde.

Saltnes ikke bekymret

Glimt har også politianmeldt episoden. Det finnes en video av hendelsen som Uefa og også Nordland politidistrikt har sett og er i besittelse av.

Både Knutsen og Santos går dermed glipp av torsdagens kamp. Glimt-kaptein Ulrik Saltnes måtte på en pressekonferanse onsdag svare for hvordan det eventuelt blir å spille uten Knutsen på sidelinjen.

– Jeg tror nok forberedelsene vi gjør inn mot kamp vil være helt vanlig. En treners arbeid foregår 99,9 prosent av tiden utenfor de 90 minuttene det spilles fotball. Det er ikke noe vi skal bekymre oss for, sa han.

Leder

Torsdag møtes Glimt og Roma på et fullsatt Stadio Olimpico. Det betyr omkring 70.000 tilskuere.

Glimt leder 2-1 etter den første kampen. I en eventuell semifinale venter enten Leicester eller PSV for de gulkledde.

Roma står med to seirer og én uavgjort på sine tre møter med Glimt i conferenceligaen. Målforskjellen er hele 10-4 på de tre møtene.

