Villarreal sjokkerte Bayern igjen – videre til sensasjonell semifinale

Det er et fotballsjokk av dimensjoner. Da Robert Lewandowski utlignet etter 50 minutter, og Bayern München dominerte fullstendig i halvtimen som fulgte, trodde nok de fleste det var kjørt for Villarreal.

Men Unai Emerys menn nektet å gi seg. Da det ebbet mot ekstraomganger, slo gjestene til med en mønsterovergang. Ballen gikk hurtig fra Dani Parejo via Giovani Lo Celso og Gerard Moreno til Chukwueze, som iskaldt plasserte ballen i mål.

– Vi føler mye glede. Helt siden trekningen satte oss opp mot Bayern, har vi sagt til oss selv at vi kan klare det. Troen og måten dette laget kjemper på, har hjulpet oss til det, sa Moreno til Uefa etter kampen.

De gulkledde supporterne på tribunen brøt også ut i ekstatisk jubel, men ellers var det dørgende stille på stadion i München.

Slet

Bayern tapte 0-1 i Spania og stanget også lenge tirsdag. Men et massivt trykk etter pause ga ganske kjapt scoring ved ringreven Lewandowski.

Senere i annen omgang var ballen nesten ikke inne på Bayerns banehalvdel. Thomas Müller fikk to kjempesjanser, men traff ikke verken med beinet eller hodet da ballen skulle settes i mål.

– Om du ser bare på denne kampen, skulle vi ha gått komfortabelt videre. Det er vanskelig å godta dette. Jeg vet ikke hva jeg skal si, sa Müller til Amazon.

Det skal sies at Villarreals keeper Geronimo Rulli som vanlig var solid. Han var blant annet våkent ute og stanset Jamal Musiala da gjestenes offsidefelle glapp rett etter pause, og Bayern plutselig hadde fire mann alene mot keeperen.

Musiala hadde for øvrig første omgangs største sjanse. Han fikk heade fritt fra ti meter og sendte ballen rett i Rullis klyper.

Liverpool i vente?

Villarreal var som sist tro mot sin egen kampplan, lå lavt og kompakt og satset på kontringer. De fikk et par av dem også. Målscoreren fra det forrige oppgjøret, Arnaut Danjuma, ble spilt opp alene mot Manuel Neuer to ganger, men misbrukte begge mulighetene.

Chukwueze trengte imidlertid bare én sjanse for å sende «Den gule ubåten» til himmels. Men en ny, massiv utfordring venter trolig i semifinalen i den gjeveste europacupen i form av Liverpool.

Storlaget fra England leder 3-1 foran sin hjemmekamp mot Benfica onsdag og blir sannsynligvis motstander for Emery og hans elever.

– Vi går inn i semifinalen med respekt for motstanderen uansett. Det er veldig vanskelig å vinne fotballkamper, men vi fortjente å gå videre. Vi visste at vi kom til å få det vondt i forsvar, men samtidig at vi kom til å få sjanser. Og til slutt klarte Chukwueze å gjøre det meste ut av det, sa Moreno.

