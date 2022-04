NFF og Tysklands fotballforbund vil opprette fond for Qatar-ofre

Den ferske fotballpresidenten Lise Klaveness opplyste mandag til det tyske TV-programmet Sportschau at hun er enig med DFB-president Bernd Neuendorf om å jobbe for å finansiere et senter for migrantarbeiderne i Qatar.

Målet er også at det skal opprettes et fond som skal kompensere familiene til dem som er påført skader og har omkommet på VM-byggeplassene i gulfstaten.

– Vi skal takle dette sammen, sa Klaveness og la til at det bør komme på plass en sikkerhet for at «familiene til døde og skadde arbeidere får tilstrekkelig kompensasjon».

VM-vert Qatar har blitt kritisert i årevis på grunn av menneskerettighetssituasjonen i landet og forholdene for gjestearbeidere.

Klaveness talte Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) midt imot under Fifa-kongressen for et par uker siden. Talen skapte nærmest overskrifter verden over.

Den norske fotballpresidenten ber nå fotballfamilien stå samlet i Qatar-saken.

– Det er viktig at vi bygger allianser med flere forbund og opptrer som vaktbikkjer. Vi må leve opp til vårt ansvar og komme videre med fundamentale debatter som burde vært tatt tidligere, sa Klaveness på tysk TV mandag.

Den tyske fotballpresidenten Bernd Neuendorf ble valgt som president i mars. Han varslet tidlig at han vil være opptatt av menneskerettigheter. Mandag hadde han altså samtaler med Klaveness.