– Det var godt, men det var tungt. Det var en ganske hektisk kamp å komme inn i. Kanskje Martin ikke er så fornøyd med at jeg gikk på vingen der noen ganger, sa hun med et blikk på landslagssjefen ved sin side.

– Jeg hadde bare så lyst til at vi skulle score og punktere kampen.

Hun spilte høyreback siste drøye 25 minutter inkludert tilleggstid. Caroline Graham Hansen leverte henne straks kapteinsbindet, som hun strevde litt med å feste. Mjelde var på noen raid som nær hadde ført til norsk scoring. Heller ikke Polen fikk scoring på tampen, og til sist kunne de norske feire en knepen seier foran drøyt 4000 tilskuere.

Det var hennes første landskamp siden EM-plassen ble sikret med 1-0-seier i Wales 27. oktober 2020. Det er et sluttspill hun får være med i fordi det ble utsatt ett år. Mjelde er så vidt tilbake etter en kneskade som kostet henne nesten ett år.

Ikke optimalt

– Jeg følte at jeg var i rute til samlingen, men så testet jeg positivt på korona første dag. Det ble ikke en optimal uke for meg. Jeg skulle ønske jeg kunne bidratt mer, men det var fint å få det innhoppet. Det var lenge siden jeg spilte sist, og det var et stort steg i riktig retning, sa hun.

Halve samlingen var hun isolert på rommet.

– Jeg hadde knapt symptomer, så jeg fikk kjørt ganske hard trening på rommet. Det hadde ikke så mye å si for formen, men jeg fikk ikke spilt fotball på fem dager, sa hun.

Etter 2-1-seieren mot Polen, som sendte Norge et langt steg mot gruppeseier, rettes blikket mot sommerens EM-sluttspill i England. Det har motivert Mjelde gjennom den langvarige opptreningen etter skaden.

Chelsea-floke

Før det skal hun kjempe om serie- og FA-cuptitler med Chelsea. Hennes kontrakt løper ut i sommer, og hun ble spurt om den vanskelige situasjonen klubben er i, med forbud mot å inngå kontrakter.

– Jeg ser for meg framtiden i Chelsea. Jeg var i samtaler med klubben før dette skjedde og har fått beskjed om å forholde meg rolig. Jeg vet at vi må vente til dette er over og klubben er solgt, så det handler om å ha litt is i magen, sa hun.

– Det har gått fint for meg, for mitt fokus er på fotballen og EM i sommer. Det er det jeg har i hodet hver dag. Da jeg skrev under i fjor, ble vi enige om at klubben skulle ha opsjon på ett år til, så gjelder det bare når de kan aktivere den opsjonen.

