Kvinnelandslaget skal unngå å gå i Polen-fella igjen

Det målløse oppgjøret i Lodz i oktober i fjor er Norges eneste poengtap i VM- eller EM-kvalifisering på nesten fire og et halvt år. Siden 0-1 i Nederland i oktober 2017 er fasit 17 seirer og det ene uavgjortresultatet mot Polen.

– Først og fremst må vi sette sjansene våre. Vi skapte en hel del av dem i Polen, men deres keeper (Karolina Klabis) gjorde noen fantastiske redninger. Det ble en kamp med mye fram og tilbake, noe som passet et overgangssterkt polsk lag. Jeg håper vi kan holde bedre på ballen og kontrollere kampen mer enn vi gjorde. Da har vi god mulighet til å vinne, sier landslagssjef Martin Sjögren.

Med seg til pressekonferanse mandag hadde han tre av spillerne som spilte kampen i Lodz.

– Polen kom ut i 100 og overrasket oss litt. For oss gjelder det å være klare fra start, for nå vet vi hva som møter oss. Vi har sett bra ut på trening de siste dagene og er veldig klare, sier Maria Thorisdottir.

Hennes klubbvenninne Vilde Bøe Risa medgir at hun kjenner revansjlyst. Risa så det meste av kampen i Polen fra benken, men kom inn på tampen og misset en kjempesjanse til å avgjøre på overtid.

Ekstra motivasjon

– Poengtapet gir oss absolutt ekstra motivasjon. Vi tar kampen ekstremt alvorlig. Polen har noen veldig gode spillere og er utrolig tøffe å møte. Det er et kontringssterkt lag med god fart. Det gjelder å spille vårt spill og stå bra defensivt, holde dem på en side og ikke la dem slå for mange diagonale pasninger, sier hun.

– Vi har snakket om å vurdere hva vi gjør med ballen offensivt mot et så godt kontringslag. Vi må gjøre kloke valg og vite når vi skal gå på legg og når vi kan spille med stor risiko. Og så må vi være veldig oppmerksomme på hvordan vi står defensivt. Vi må ikke tømme oss.

Sjögren var innom flere ulike kombinasjoner under mandagens formasjonstrening. Risa var ute av førstelaget i flere av dem, men også inne på sentral midtbane i en.

Guro Bergsvand starter neppe, av treningen å dømme, selv om hun har scoret ledermålet i begge Norges hjemmekamper på Ullevaal så langt i kvalifiseringen.

Stort hakk opp

– Polen er et veldig stort hakk opp fra Kosovo. De og Belgia er de desidert tøffeste rivalene i gruppa. På vårt toppnivå er vi et bedre lag, men om vi ikke møter opp så er de gode nok til å straffe oss skikkelig. De er godt organisert og har noen spillere med x-faktor, sier Brann-spilleren.

Under Sjögren har Norge avgitt poeng bare i to av 21 kvalifiseringskamper. Det eneste tapet var 0-1 mot Nederland i oktober 2017, men Norge vant hjemmekampen og ble gruppevinner i forrige VM-kvalifisering.

Med seier over Polen tirsdag har de norske ett bein i sluttspillet i Australia og New Zealand neste år. Det blir i så fall 20. kvalifiseringsseier under Sjögrens ledelse, mot en uavgjort og ett tap.

Polen greide uavgjort hjemme også mot Belgia, men tapte bortekampen mot belgierne og må vinne på Ullevaal for å holde liv i sitt VM-håp. En desperat motstander blir en utfordring, men også en mulighet.

– Forrige gang kom de med høyt press og voldsom innsats. Det ga oss problemer, men de etterlot seg også mye rom. De håper nok på et lignende kampbilde som der nede, men jeg håper vi håndterer det bedre. Vi har sett bra ut på trening de siste dagene, og det er forskjell på å ha kamp på samlingens fjerde dag og på den åttende, som nå. Vi har hatt mer tid til å bygge opp samhandlingen, sier Sjögren.

