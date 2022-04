– Julie har symptomer også i dag og kommer ikke ut av isolasjon i tide til kampen, sa Sjögren etter treningen mandag og la til at de andre i troppen er aktuelle.

Også Maren Mjelde manglet ute på gresset. Hun var med til Ullevaal, men trente alternativt innendørs. Mjelde er så vidt tilbake etter en langvarig kneskade og måtte i tillegg i koronaisolasjon første del av samlingen. Både hun og Guro Reiten er friskmeldt, men landslaget vurderer nøye belastningen for landslagskapteinen.

– Marens inngang på samlingen gjør det litt vanskelig å bruke henne. Hun sto av i dag ut fra total belastning inn mot kamp. Om hun hadde vært på banen mot Kosovo, kunne hun formodentlig ha startet i morgen, men slik blir det kanskje ikke nå, sa Sjögren.

Det betyr at han ikke utelukker et innhopp for Mjelde, som i så fall får sine første landslagsminutter siden oktober 2020.

Ellers hadde han 19 utespillere og tre keepere i full aksjon på Ullevaal-gresset.

– Vi har hatt to veldig bra økter i går og i dag, og det virker som gjengen er veldig på. Det er alltid progresjon under en slik samling. Vi kommer rett på første kamp, men saker og ting setter seg bedre og bedre jo lenger samlingen varer, sa Sjögren.

Alternativer

Treningen tydet på at Amalie Eikeland tar Blakstads plass på venstreback, men Sjögren sa at også Guro Reiten er aktuell på den plassen.

Han var ikke like åpen omkring laget som på trening før Armenia-kampen, og viste fram flere alternativer under en timelang økt. Blant annet fikk Lisa Naalsund mye spilletid i en ankerrolle på midtbanen, som i den versjonen av 4-4-2-formasjonen var satt opp i diamantform.

Ganske sikkert er det at Ingrid Syrstad Engen blir Maria Thorisdottirs makker i midtforsvaret fra start også mot Polen.

– Det har funket bra, og de begynner å kjenne hverandre mer og mer. Ingrid spiller også stopper i Barcelona, men vi har også flere andre alternativer. Vi prøver å benytte hver spillers beste kvaliteter i den formasjonen vi velger ut fra motstander, sa han.

Trekkplaster

– Vi har litt forskjellige måter å se ut, og jeg synes det er en av våre styrker. Jeg kommer ikke til å gi svar på hvilken type formasjon vi går ut i mot Polen. Vi jobber med å skape fleksibilitet i formasjon og taktisk struktur. Det er noe vi holder på å utvikle, og det ser bedre og bedre ut.

Sikkert er det at Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen starter på topp også tirsdag, De er to av kvinnefotballens største stjerner og en spissduo som ville vært et trekkplaster for ethvert lag.

Det var mandag solgt 2800 billetter til tirsdagens kamp, der Norge kan ta et langt steg mot VM-sluttspillet.

