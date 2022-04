Politiet etterforsker Ronaldos mobilslag

En video delt i sosiale medier ser ut til å vise Manchester United-stjernen som slår mobilen i bakken mens han halter av banen etter 0-1-tapet. Politiet gikk søndag ut med en oppfordring til vitner om å melde seg.

– Vi bekrefter at vi er i kontakt med Manchester United og Everton etter meldinger om en voldshendelse. Det ble meldt at en gutt ble angrepet av en av bortelagets spillere på vei ut fra banen, heter det i en uttalelse fra Merseyside-politiet.

Ronaldo kom lørdag med en beklagelse på Instagram og inviterte gutten på United-kamp «som tegn på fair play og sportsånd».

– Det er aldri lett å håndtere følelser i vanskelige øyeblikk slik det vi er i nå. Likevel må vi alltid være respektfulle, tålmodige og være et godt eksempel for ungdom som elsker fotball. Jeg beklager mitt utbrudd og inviterer supporteren til å se en kamp på Old Trafford, skrev portugiseren.

Politiet melder at man går gjennom opptak fra overvåkingskameraer og snakker med vitner for å avgjøre om man skal gå videre med saken.

