Maren Mjelde ute av isolasjon – øyner første landskamp på halvannet år

Hennes comeback kunne vært mot Armenia torsdag, men Chelsea-spilleren testet positivt på koronaviruset da hun møtte til landslagssamlingen og har vært isolert fra de andre. Nå er både hun og klubbvenninnen Guro Reiten klare igjen.

– Jeg har alltid lyst til å spille landskamp, og jeg skal være klar om han vil bruke meg. Så får vi se, sa Mjelde til NTB etter søndagens trening på Ullevaal.

Landslagssjef Martin Sjögren venter litt med å gi klarsignal.

– Det er viktig for oss å få Maren tilbake på banen, men vi må ta hensyn til situasjonen hun har vært i, med isolasjon hvor hun ikke har kunnet trene. Hun har heller ikke vært i spill så lenge i Chelsea, og 25 minutter er det lengste hun har spilt. I dialog med klubben er vi enige om at hun ikke kan spille en hel kamp, sier han til NTB.

– Etter mandagens økt avgjør vi om det blir spilletid i det hele tatt, men om hun føler seg bra så er det stor mulighet for at hun kommer på banen.

Inspirasjon

Mjelde spilte sin 150. og foreløpig siste landskamp da EM-billetten ble sikret i Wales 27. oktober 2020. EM-sluttspillet i England har vært en viktig inspirasjon for henne i opptreningen etter kneskaden hun pådro seg i ligacupfinalen for et drøyt år siden.

– EM er det jeg har sett for meg gjennom hele skadeperioden. Det har vært mitt store mål, og det som har dukket opp i bakhodet og motivert meg på dager hvor ting ikke fungerte optimalt.

Mjelde gjorde comeback for Chelsea i november i fjor, nesten åtte måneder etter skaden. Hun kalte det sitt stolteste øyeblikk, men det ble en ganske kortvarig glede.

– Det var en veldig komplisert skade. Jeg begynte å spille igjen i november, men så kjente jeg at det ikke var riktig. Jeg hadde fremdeles vondt, og kjente ubehag i kneet også i hverdagen. Det er ikke kjekt, og så tok vi et nytt bilde av kneet. Da viste det seg at det var betent i hele kneskålen, forteller hun.

Fra null

– Da måtte vi ta treningen nesten tilbake til null igjen. I to måneder sto jeg opp klokka sju hver eneste dag for å få skikk på kneet. Det har bedret seg steg for steg, og den siste måneden har jeg kunnet trene med laget igjen, slik at skadeperioden ble på litt over et år.

Hun er klar over at kneet aldri vil bli helt som før.

– Men jeg har fått mye bedre skikk på det, og hverdagen er blitt mye bedre. Jeg kjenner ikke så mye til det nå, og føler meg bra på feltet. Fortsatt mangler jeg kamptrening. En del ting som var automatisert og som jeg tok for gitt må trenes inn igjen, men jeg trener fotball og får innhopp i Chelsea. Jeg må bare ta det derfra.

Hun representerer både kvalitet og rutine som landslaget vil få god bruk for i EM.

– Det er veldig inspirerende å være tilbake etter å ha stått utenfor så lenge. Det er en god gruppe med god tone, og det er godt å se, sier hun.

