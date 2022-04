Håpet om overlevelse tent for Norwich – Normann med målgivende

Pierre Lees-Melou bredsidet inn ledelsen for Norwich da han plukket opp en retur etter en corner. Ballen gikk via en Burnley-fot og via stolpen før de gulkledde kunne juble. Det var franskmannens første mål for Norwich.

Deretter var det mye kriging på Carrow Road før Normann vendte av en Burnley-spiller og fant Teemu Pukki. Finnen gjorde ingen feil foran mål og sikret seieren like før full tid.

Norwich sto med ni kamper uten seier før oppturen mot Burnley. Med sju runder igjen er det sju poeng opp til Everton på trygg plass. Frank Lampards lag har riktignok én kamp mindre spilt.

Mathias Normann spilte hele kampen for vertene. Kampen er ikke blant hans beste i Norwich-trøya, med flere upresise pasninger. Likevel la ned en ulastelig innsats i det som ble en hektisk kamp for alle poengene før han slo den målgivende pasningen til Pukki.

Dette gjenstår for Norwich i kampen for å holde seg i Premier League:

Manchester United (b), Newcastle (h), Aston Villa (b), West Ham (h), Leicester (b), Wolverhampton (b), Tottenham (h).

