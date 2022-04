Barcelona avgjorde på overtid etter å ha gitt vekk tre straffespark

De Jong ble byttet inn med seks minutter igjen av ordinær tid.

Levante fikk tre straffespark i kampen, men de scoret «kun» på to av dem. Først sendte José Morales Levante i ledelsen etter 52 minutter. Kun fire minutter senere blåste dommeren straffe på ny, men Roger Salvador bommet på muligheten til å doble ledelsen. Det skulle koste da Pierre-Emerick Aubameyang utlignet etter 59 minutter.

Minuttet før hadde Pedri blitt byttet inn, og etter 63 minutter var kampen snudd signert det unge supertalentet. Etter 83 minutter fikk Levante på ny sjansen fra krittmerket, og Gonzalo Melero scoret og så ut til å sikret et svært viktig poeng i bunnstriden. To minutter på overtid ble de Jong matchvinner.

Trepoengeren tar Barcelona tilbake på 2.-plass i ligaen, og de har tolv poeng opp til serieleder Real Madrid.

Barcelona har løftet seg stort etter at Xavi Hernandez tok over som hovedtrener for klubben, og etter uavgjort mot Levante har de spilt 15 ligakamper uten å tape. Blant de 15 er 4-0-seieren mot Real Madrid i mars.

