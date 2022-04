Brennhet Son med hattrick i ny Tottenham-seier

Sørkoreaneren hadde en perfekt dag på jobben og scoret allerede før tre minutter var spilt. I annen omgang ydmyket Son vertene da han satte inn Tottenhams tredje og fjerde mål.

Seieren er den fjerde strake for et Spurs-lag som kjemper for en Champions League-plass neste sesong. Lørdag ble de tidvis hardt presset av Villa, men effektivitet foran mål ga en sterk borteseier for Antonio Contes menn.

– Det er nok første gang siden Antonio tok over at vi har sluppet til så mange sjanser. Det var en tøff kamp, som ventet. Vi startet bra, men så økte de intensiteten, og vi klarte ikke å matche den. Men i annen omgang tok vi kontroll, og så har vi kvalitetsspillere der framme som virkelig kan utgjøre en forskjell, sa Tottenham-kaptein Hugo Lloris.

[ Chelsea holdt lekestue med Southampton ]

Tøft

I en fysisk tøff kamp spilte Villa seg til flere store sjanser på stillingen 0-1 i første omgang. Lloris måtte gjøre hele sju redninger før pause – toppnotering for en Tottenham-keeper i første omgang, ifølge Opta.

Hattrickhelten Son mente faktisk at keeperen var den viktigste årsaken til at gjestene vant.

– Uten Hugo ville vi ha slitt i første omgang. Han er sannsynligvis matchvinneren i dag, og jeg er glad for å ha ham som kaptein, sa Son.

– Vi var ikke fornøyde med prestasjonen (halvveis). Vi måtte stramme inn for ikke å gi (Philippe) Coutinho så mye plass. Og så hevet vi kvaliteten med ballen etter pause, sa Lloris.

[ Nok en fiasko for United i mesterligajakten: – Vi er ikke gode nok ]

Effektivt

Villa-spillerne gikk skuffet til pause, og noen få minutter etter sidebytte fikk de en ny kalddusj. Dejan Kulusevski fikk ballen fra Kane, dro seg inn i 16-meteren og scoret med et godt skudd fra skrått hold.

Tottenham fulgte omtrent samme oppskrift foran 3-0-målet etter 65 minutter. Kane stusset gjennom Son, som scoret sikkert alene med Emiliano Martínez.

Fem minutter senere var Son frampå igjen. Kulusevski gjorde et fint forarbeid og spilte til rekkekameraten, som prikket ballen bort i hjørnet fra midt i feltet.

Tre nye poeng sørger for at 4.-plasserte Tottenham har skaffet seg tre poengs luke til Arsenal, som riktig nok har en kamp til gode på rivalen.

Aston Villa har på sin side tapt fire strake kamper og falt til 12.-plass på Premier League-tabellen.

[ Ny Arsenal-smell tross strålende Ødegaard-scoring ]