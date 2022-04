Playmakeren fra Barcelona fant Lyons storscorer i boksen to ganger tidlig i kampen mot Kosovo. Første gang fikk Hegerberg «steintouch», neste gang sto det 1-0 etter det landslagssjef Martin Sjögren kalte et «magisk godt» innlegg. Hegerbergs første landslagsmål på nesten fem år fikk raskt følge av to til.

Samarbeidet mellom de to 1995-modellene (året da Norge ble verdensmester i fotball) kan bli svært avgjørende for landslagets resultater i de store turneringene som venter i årene som kommer, først sommerens EM i England.

Farlig våpen

– Vi har kjent hverandre siden ungdommen og kjenner hverandre ut og inn som personer og fotballspillere, men vi må finne tilbake til timingen og dynamikken. Det var en god begynnelse, men vi kommer til å jobbe hardt for å ta det videre. Dette var bare en smakebit. Vi kan heve oss flere hakk og bli et farlig våpen mot større nasjoner, sa Hegerberg etter kampen.

For ti år siden spilte de sammen for Stabæk. Som 17-åringer ble de kåret til årets spiller (Graham) og årets komet (Hegerberg). Da Røa ble knust 4-0 i cupfinalen i 2012, scoret Hegerberg tre mål og Graham det siste.

De spilte sammen både på aldersbestemte landslag og på A-landslaget, men det tok slutt da Hegerberg sa nei til landslagsspill etter EM i 2017. Nå er de gjenforent.

– Vi har bare to treninger sammen, og vi trenger litt mer tid, men vi så i dag at to fantastisk gode fotballspillere greier å spille sammen. Dette var en veldig god start på det samarbeidet, sier landslagssjef Martin Sjögren, som så sin kaptein Graham Hansen være nest siste norske spiller på to mål og tredje sist på ett. Hegerberg gjorde hattrick.

Tieren

– Ut fra det hun gjør i Barcelona kan vi rangere Caro som verdens beste høyreforward, men hos oss har hun en litt annen rolle, tierrollen. Vi gir henne ganske frie tøyler, for at hun skal komme på ballen. Iblant er hun sentralt, eller så vandrer hun ut på sidene, sier Sjögren.

– Det er bare å se hva hun gjør når hun havner en-mot-en, en-mot-to eller en-mot-tre. Hun løste det mot Kosovo, men har kapasitet til å gjøre det også mot de aller beste. Hun har ekstreme ferdigheter, og det handler om å skape dynamikk i angrepsspillet.

Han medgir at laget endrer spillet litt for å dra nytte av at Hegerberg er tilbake.

– Ada er en boksspiller av absolutt høyeste klasse. Å ha henne påvirker spillet vårt positivt. Så mange innlegg som vi slo i dag har vi ikke hatt på veldig lenge. Det var varierende kvalitet, men at vi slo dem er et resultat av at Ada er tilbake.

Superduo

Tirsdag skal den norske superduoen bidra til at Norge slår Polen, det eneste laget som har greid å nekte de norske scoring så langt i VM-kvalifiseringen. Bortekampen i fjor høst endte 0-0.

Det polske laget har vært ganske tamt offensivt, men scoret 12 mål mot Armenia torsdag. Det er dobbelt så mange som i lagets seks første kvalifiseringskamper til sammen. Polen vet også at seier på Ullevaal må til for å henge med i kampen om VM-billett.

– Vi visste at det var en jobb å gjøre mot Kosovo, men det er også lov å si at vi er bedre enn det laget. Vi er fornøyd i dag med det vi gjorde, men fra fredag retter vi fokus mot en annen motstander på et helt annet nivå, sa Hegerberg.

Om Norge vinner tirsdag, er laget snublende nær VM-plass.

