Hegerberg starter på topp i landslagscomebacket

– Vi har ikke sluppet startelleveren, men hele treningen var åpen, så det er vel ingen hemmelighet at Ada starter som spiss, og med Caroline i tierrollen hun har hatt hos oss den siste tiden. Det er vel heller ingen overraskelse, sa landslagssjef Martin Sjögren på pressekonferansen etter trening på kamparenaen i Sandefjord.

Hegerberg spiller sin første landskamp på 1718 dager og jager sitt første landslagsmål siden hun scoret i 2-1-seieren over Sveits 10. april 2017 – altså for nesten fem år siden. Hennes comeback er imøtesett med stor forventning, og det var onsdag solgt over 3500 billetter til kampen.

– Klart det er et tilskudd å få inn Ada i spissrollen. Hun er en spiller som er ekstremt god i boks, hvilket vi trenger. Forhåpentligvis blir det litt flere innlegg, men vi kommer til å fortsette å variere spillet og gjennombruddsmetodene, sier Sjögren.

Engen som stopper

Formasjonstreningen viste at han vil bruke Ingrid Syrstad Engen som midtstopper, etter at Anja Sønstevold var Maria Thorisdottirs makker under den defensivt orienterte formasjonstreningen på Ullevaal dagen før.

– Ingrid kan spille i forskjellige posisjoner. Hun er uttatt både som stopper og sentral midtbane. Det er ikke så rart å velge Ingrid i denne typen kamp, der vi tror at vi blir kraftig spilleførende. Hun har spilt stopper en del i Barcelona og gjort det på en god måte, sier Sjögren.

Karina Sævik ser ut til å få sjansen på høyre kant. Den timelange økta handlet om det offensive, og viste at Kosovo vil få noe å bryne seg på. Fra motstanderen venter Sjögren mer av det som møtte Norge i 3-0-seieren i Pristina i fjor høst.

Svensk trenerduell

– Kosovo er et lag som automatisk havner lavt i sitt forsvarsspill, og det ligger an til at vi får dominere. Vi har en del nøkler vi har jobbet med i møteform og på dagens trening med angrepsfokus, sier landslagssjefen.

Kosovo har fått ny landslagssjef siden sist, svenske Anneli Andersén.

– Jeg kjenner Anneli godt, og vi jobbet faktisk sammen med Sveriges U20-landslag. Hun er en dyktig og kompetent trener, men hun har hatt få dager til å sette sitt preg på Kosovo. Forsvarsorganisering er nok høyeste prioritet, sier Sjögren.

Til pressekonferansen hadde han med seg høyreback Tuva Hansen, som vet hva hun kan vente fra motstanderen.

– De jobber hardt for hverandre, går til i taklinger og satser på å ødelegge vårt spill. Vi må bare gjøre det vi er best til og utføre planen, sier hun.

Hun har ikke noe å utsette på gressmatta i Sandefjord, selv om den ikke ser særlig innbydende ut.

– Den ser grei ut, og angrepsspillet vårt fungerte iallfall bra på den.

Skinnes-forfall

Sjögren hadde 21 spillere i aksjon, akkurat som på Ullevaal tirsdag. Maren Mjelde er fortsatt i koronaisolasjon, mens nok en spiller er ute med sykdom.

– Synne Skinnes Hansen ble syk sent i går kveld eller i natt, og hun er ikke aktuell for spill i morgen. Det gledelige er at Nora Eide Lie er tilbake og trente for fullt, sier han.

Det var onsdag ettermiddag solgt drøyt 3500 billetter til kampen i Sandefjord, og den ene langsiden ligger an til å bli helt fullsatt. Like godt har ikke salget vært til kampen mot Polen på Ullevaal tirsdag i påskeuka, der det foreløpig er solgt 1100 billetter.

Slik blir laget, ut fra formasjonstreningen (4-4-2):

Cecilie Fiskerstrand – Tuva Hansen, Ingrid Syrstad Engen, Maria Thorisdottir, Julie Blakstad – Karina Sævik, Vilde Bøe Risa, Frida Maanum, Guro Reiten – Caroline Graham Hansen, Ada Hegerberg.