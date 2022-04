Everton og Lampard i kjempetrøbbel – tapte bunnthriller

Avgjørelsen falt i det 85. minutt etter at Burnley utnyttet et elendig klareringsforsøk fra Ben Godfrey. Bommen ga Matej Vydra muligheten til å slå hardt inn foran mål, og der kom Cornet løpende og ble målhelt.

20 minutter tidligere banket Jay Rodriguez inn 2-2. Det skjedde rett etter at Jonjoe Kenny hadde sendt en Everton-ball i metallet.

Det ble tidlig action på Turf Moor. Etter tolv minutter volleyscoret Burnley-stopper Nathan Collins 1-0 på en corner, men ledelsen varte i kun noen minutter. Everton fikk straffe da Anthony Gordon både ble holdt og lagt i bakken av Ashley Westwood.

Richarlison stoppet nesten opp i tilløpet og sendte Nick Pope feil vei. Brasilianeren ventet også ut Burnleys sisteskanse før 2-1-målet kort mot slutten av førsteomgangen.

Denne gangen ble det Everton-straffe etter at VAR grep inn. Mike Dean slo opprinnelig ikke ned på at Aaron Lennon var borti Vitalij Mykolenkos standfot, men ombestemte seg da han så reprisen.

Tapet er krise for Lampard. Han tok over Everton i slutten av januar og har ikke greid å gi blåtrøyene et løft. To seiere og sju tap har det blitt på Lampards første ni kamper, og med det har Everton kun tatt seks poeng i hele 2022. Det er klart færrest poeng av samtlige i år, som gjør at Everton snuser på sitt første nedrykk siden 1950/51-sesongen.

Everton ligger på 17.-plass, ett poeng foran Burnley som er under nedrykksstreken. Begge har ni kamper igjen, men Everton har knalltøff motstand i vente.

