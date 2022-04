Bayern München rystet av Villarreal – slapp unna med «heldig» 0-1-tap

Det var ikke mange som hadde levnet «Den gule ubåten» særlig sjanse i dobbeltoppgjøret mot den tyske giganten, men etter onsdagens kamp i Spania kan Villarreal overbevist noen hver.

Hjemmelaget gikk fryktløst til verks og scoret allerede etter sju minutter. Et fint angrep som startet fra stopperplass, ble avsluttet med at Arnaut Danjuma dyttet et skuddforsøk fra Dani Parejo inn i nettmaskene.

– Villarreal er et sultent lag. Selv mot et av verdens beste lag, og selv om vi er ydmyke, klarte vi å gjøre en enestående prestasjon. Og helt ærlig burde resultatet vært større i favør oss, sa Giovani Lo Celso, som var sterkt involvert i forarbeidet til målet, til Uefa.

– Det første ordet jeg tenker på når det gjelder denne kampen, er «stolthet». Vi visste at vi ville bli straffet skikkelig om vi ga bort ballen billig, men i stedet skapte vi masse sjanser, la han til.

Sjokkert

Bayern hadde scoret i 30 strake Champions League-kamper, men slet med å svare skikkelig på Villarreals ledermål onsdag. Tyskerne fant ikke rytmen og slo mange feilpasninger, og kort tid før pause var de nær å havne under 0-2.

Francis Coquelin slo et innlegg fra venstre over Bayern-keeper Manuel Neuer og rett i mål, men scoringen ble annullert for en hårfin offside.

Gjestene virket tent etter pause og skapte en stor mulighet ganske tidlig. Thomas Müller var nær ved å få en tå på Serge Gnabrys skudd, men ballen snek seg forbi ham og utenfor stolpen.

Villarreal hadde mer på lager og var uheldig som ikke økte ledelsen i minuttene som fulgte. Gerard Morena hamret først ballen i stolpen, og senere bommet han så vidt med et skudd fra 50 meter da sweeper-keeper Neuer var oppe ved midtstreken og slo en feilpasning.

Misbrukte ny kjempesjanse

Det var høy intensitet i oppgjøret, og spillet bølget voldsomt fram og tilbake i annen omgang. Både Villarreal og Bayern hadde sjanser nok til å score, men centimeterne manglet når ballen skulle settes i mål.

De siste ti minuttene endret kampen noe karakter. Villarreal så tilfreds ut med å forsvare ledelsen, mens Bayern til tider slo leir utenfor vertenes boks i jakten på en utligning.

Villarreal fikk imidlertid en kjempemulighet på en kontring tre minutter før slutt, men Alfonso Pedraza sleivsparket ballen utenfor. Dermed endte det 1-0.

Returkampen spilles i München i neste uke, og Bayern må fortsatt sies å være favoritt før det hele skal avgjøres. Men med flyt kunne Villarreal har vunnet med flere mål onsdag. Vinneren av dobbeltoppgjøret møter trolig Liverpool i semifinalen.

Tapet var Bayern Münchens første på 23 bortekamper i mesterligaen

