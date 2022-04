Nederland-trener Louis Van Gaal har fått kreft

Veteranen fortalte om sykdommen i en talkshow søndag kveld, melder den nederlandske avisen De Telegraaf.

Van Gaal har vært gjennom 25 behandlinger. Det gjorde han senest under landslagssamlingen forrige måned. Han valgte da å gjøre det på kveldstid slik at nyheten ikke ble kjent og sto i fare for å påvirkere spillerne.

Opprinnelig hadde van Gaal gitt seg som fotballtrener etter at han fikk sparken i Manchester United i 2016, men i fjor høst gjorde han comeback for å hjelpe Nederland til VM-sluttspillet.

Han lyktes med oppgaven og bidro til å slå ut Norge på veien.

Van Gaal har vunnet flere store titler med Ajax, Barcelona og Bayern München.

[ Van Gaal kritiserer Fifa for Qatar-VM: – Handler bare om penger ]