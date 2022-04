Tysk protest mot Qatar-VM – dumpet 6500 fotballer utenfor Fifa-hovedkvarteret

Bak protestaksjonen sto den tyske kunstneren Volker-Johannes Trieb og den tyske hjelpeorganisasjonen AWO. Tidspunktet for markeringen ble valgt som følge av at gruppene under det sterkt kritiserte fotballsluttspillet skal trekkes senere fredag.

De 6500 fotballene som havnet utenfor Fifa-hovedkvarteret var alle påført tyske ord som kan oversettes til «verdens samvittighet, dere er en skamplett».

Det internasjonale fotballforbundet har fått mye kritikk for å ha tildelt Qatar VM-sluttspillet i november og desember. Menneskerettighetsbrudd og fremmedarbeidernes kår i golfstaten har vært gjenstand for svært mye negativ oppmerksomhet.

Den britiske avisen The Guardian rapporterte i fjor at 6500 fremmedarbeidere fra ulike asiatiske land skal ha mistet livet i Qatar siden 2010.

Den tyske kunstneren Volker-Johannes Trieb hevdet i forbindelse med fredagens protestaksjon at migrantarbeiderne «behandles som slaver, og dør av heteslag, utmattelse og mangel på sikkerhetstiltak».

– Det aksepteres av Fifa og myndighetene i Qatar, sa han.

