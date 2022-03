Wolfsburg slo ut Arsenal – Graham og Engen møter gamleklubben i semifinale

Etter 1-1 i London ble det 2-0-seier til Wolfsburg i returkampen. Dermed blir i semifinalen det gjensyn med gamleklubben for den norske Barcelona-duoen Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen.

Wolfsburg har vært hard med engelske lag i turneringen denne sesongen. Med 4-0-seier over Chelsea i gruppespillet sørget laget for at fjorårsfinalisten ble utslått før cupspillet.

Et tidlig ledermål av Jill Roord og et selvmål av Leah Williamson ble Arsenals bane.

Maanum fikk en vond smell etter ett minutts spill da hun og Lena Lattwein løp på hverandre, og den norske landslagsspilleren måtte ta telling mens hun tok seg til hodet.

Hun kom seg på beina og spilte videre, men i det 9. minutt fulgte en ny smell for hele gjestelaget da Wolfsburg tok ledelsen. Felicitas Rauch tok hjørnespark fra høyre, og Maanum var i duell med Lena Oberdorf. Ballen spratt til Sveindis Jonsdottir, som spilte den inn i målgården. Der sto Roord og befordret den i mål med utsiden av foten.

Målet ble sjekket for mulig offside på Roord, men ble godkjent.

[ Caroline Graham Hansen scoret foran over 91.000: – Har gåsehud over hele kroppen ]

Skapte spenning

I det 17. minutt jublet Wolfsburg igjen da Tabea Wassmuth skjøt i mål etter en ny corner. Dommer Ivana Projkovska annullerte for offside, men den avgjørelsen ble sjekket av VAR i mange minutter før den ble opprettholdt. TV-bildene viste at det var en hårfin, men korrekt avgjørelse.

Wolfsburg dominerte den første omgangen og noterte 11-1 i avslutninger. Arsenal hang i tauene, men kom ut som et nytt lag etter pause og spilte seg inn i kampen. I den andre omgangen ble Wolfsburg satt under press, og Maanum hadde en fot med i mye av det Arsenal gjorde inntil hun ble byttet ut 20 minutter før slutt.

Ett minutt senere ble kampen punktert med et selvmål av Leah Williamson. Jonsdottir utfordret på kant og la hardt inn foran mål. I forsøket på å klarere styrte Williamson ballen mellom beina på egen keeper og i mål.

Lyktes ikke

Arsenal ga seg ikke uten kamp og var veldig nær å skape ny spenning da et hjørnespark fra Steph Catley førte til to stolpetreff i løpet av et par sekunder. Først nikket Vivianne Miedema i tverrliggeren, så sendte Williamson returen i stolpen.

Nikita Parris mente at hun ble felt av keeper Almuth Schult i det 89. minutt. Situasjonen ble sjekket av VAR, men målfakten ble frikjent. Arsenal fikk aldri noe mål i Wolfsburg.

Kampstart ble for øvrig ble fem minutter forsinket fordi man måtte fjerne store mengder grønn konfetti som dekket deler av banen.

(©NTB)