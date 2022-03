Solbakkens menn med rankinghopp

Norge falt på Fifa-rankingen mot slutten av fjoråret, men dobbeltseieren på Ullevaal stadion sørger for grønne piler for Erling Braut Haaland og co. Solbakkens elever tar seg forbi Algerie, Tyrkia og Australia på rankingen som også legger grunnlaget for fredagens VM-trekning, der Norge ikke er med.

I Norges gruppe i nasjonsligaen som sparkes i gang i juni, er Sverige best rangert med 19.-plass per dags dato. Serbia er nummer 25 på Fifa-rankingen, mens Slovenia er nummer 65.

Brasil har gjennomført en fantastisk kvalifisering med 14 seirer og ingen tap i løpet av 17 kamper, og nasjonen overtar topplasseringen som Belgia har hatt siden oktober 2018.

Belgierne er nummer to etter årets første landskamper, mens Frankrike, Argentina og England følger på de neste plassene.

Norge er 22. best av de europeiske landene og nummer tre i Norden. Danmark faller to plasser til 11.-plass. Finland er nummer 57 og Island nummer 63.

[ Haaland og co. kan bli aktuell for VM-sparring ]

---

Rankingen, topp ti (forrige plassering):

1) (2) Brasil 1833

2) (1) Belgia 1827

3) (3) Frankrike 1790

4) (4) Argentina 1765

5) (5) England 1762

6) (6) Italia 1723

7) (7) Spania 1709

8) (8) Portugal 1675

9) (12) Mexico 1659

10) (10) Nederland 1659

… 41) Norge 1464.

---