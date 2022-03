Slik blir seedingen i fredagens VM-trekning

15 av de 16 første lagene på verdensrankingen er klare for sluttspillet i Qatar, og de legger beslag på plassene i nivå 1 og 2 sammen med vertsnasjonen, som tross sin 51.-plass var automatisk toppseedet.

Italia, europamester og verdenssekser, er høyest rangerte lag som ikke greide å kvalifisere seg. Deretter følger Colombia (17) og Sverige (19), mens Wales (18) fortsatt har et omspill foran seg.

Ut over at vertsnasjonen toppseedes ble Fifa-rankingen lagt til grunn for seeding. Det andre unntaket er at de tre lagene som løser VM-billett først i juni trekkes inn i gruppespillet fra laveste seedingsnivå, uavhengig av ranking. Wales, som ellers ville vært blant de høyest rangerte lagene på nivå 3, kan dermed bli en «mine» i trekningen.

Samtidig vil gruppa med Qatar få et toppseedet lag som ut fra rankingen ville vært blant de svakeste i nivå 4.

Strenge krav

Norge klatret torsdag til 41.-plass på rankingen. Det ville bare holdt til plass på laveste seedingsnivå. Siste plass som toppseedet gikk til 8.-rangerte Portugal, siste plass på nivå 2 til 16.-plasserte Kroatia, siste plass på nivå 3 til 35.-rangerte Tunisia.

Ghana på 60.-plass er lavest rangerte lag som allerede er VM-klar, men 101.-rangerte New Zealand skal i juni spille om en VM-billett.

Fem av de åtte gruppene får to europeiske lag, men ut over det vil lag fra samme kontinentale forbund holdes fra hverandre i gruppespillet.

Slik blir seedingsnivåene i trekningen:

Nivå 1:

Qatar, Brasil, Belgia, Frankrike, Argentina, England, Spania, Portugal.

Nivå 2:

Mexico, Nederland, Danmark, Tyskland, Uruguay, Sveits, USA, Kroatia.

Nivå 3:

Senegal, Iran, Japan, Marokko, Serbia, Polen, Sør-Korea, Tunisia.

Nivå 4:

Kamerun, Canada, Ecuador, Saudi-Arabia, Ghana, Wales eller Skottland/Ukraina, Costa Rica eller New Zealand, Peru eller Australia/Forente arabiske emirater.

