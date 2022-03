Klaveness kritiserte Fifa – ble refset av VM-sjefen

Den norske fotballpresidenten hadde bedt om ordet på kongressen som arrangeres dagen før VM-gruppene skal trekkes. Der er ikke Norge med, men Klaveness har sørget for at Norges Fotballforbund har markert seg i Doha.

– Vi kan ikke ignorere ropene om endring. Fifa må opptre som en rollemodell. Tildelingen av VM skjedde på en uakseptabel måte. Menneskerettigheter, likestilling og demokrati – fotballens kjerneverdier – var ikke i startoppstillingen før mange år senere, sa hun i løpet av innlegget på snaut seks minutter.

– Fifa har adressert disse temaene, men det er en lang vei å gå, la hun til.

Den nyvalgte NFF-presidenten fortalte kongressen om prosessen i Norge i fjor, der supportere tok til orde for boikott av Qatar-VM, mens fotballtinget vedtok å jobbe for endring gjennom dialog.

– De (supporterne) krever åpenhet, de organiserer seg, og vi må lytte.

Fikk svar

NFF er sterkt kritisk til at Fifa har gitt fotball-VM til et land som anklages for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, blant annet gjennom forbud mot homofili og uakseptabel behandling av gjestearbeidere. Klaveness har kalt tildelingsprosessen «råtten».

VM-sjef Hassan Al-Thawadi tok seg åpenbart nær av Klaveness’ kritikk og mener hun burde tatt kontakt med ham før hun inntok talerstolen på kongressen.

– Presidenten (Klaveness) besøker vårt land, men hun ba ikke om et møte med oss, hun forsøkte ikke å kontakte oss eller å gå i dialog med oss før hun inntok talerstolen i dag.

– Vi er alltid åpne for dialog, for konstruktiv kritikk og for å diskutere disse spørsmålene. Vi vil gjerne snakke med alle som ønsker å lære mer om hva vi har gjort, hevdet Qatars VM-sjef.

– Historisk reform

Al-Thawadi mener at grepene Qatar har tatt for å bedre forholdene for blant andre gjestearbeidere og homoseksuelle, må ses som en målestokk for resten av regionen. Han mener at landet gjennom VM skaper et varig fotavtrykk og ba om anerkjennelse for Qatars arbeid.

– Vi er klar over søkelyset mot oss, og vi er vårt ansvar bevisst. Vi skaper et fotavtrykk før en eneste ball er sparket. Den internasjonale arbeiderorganisasjonen har kalt Qatars reform for historisk, og våre nye lover er en målestokk for regionen, sa han.

Onsdag vakte Klaveness oppsikt ved å nekte å delta i en konferanse om migrantarbeidernes situasjon i Fifa-regi fordi pressen ble nektet tilgang til møtet. Hun ønsket at arbeidet med å bedre forholdene for arbeiderne, og diskusjonene rundt det, skal foregå i full åpenhet.

– Fotballen er for alle, for gutter og jenter av ulik farge, for hetero- og homoseksuelle. Det er avgjørende at fotballens ledere fortsetter å bevege seg fra politikk til faktisk påvirkning. Det er ikke rom for arrangører som ikke kan garantere for sikkerhet og respekt for LHBTQ-personer som skal delta på dette «drømmenes teater», sa hun i innlegget på kongressen.

Tok opp krigen

Klaveness rettet også kritikk mot Fifa for ikke å ha reagert raskt og tydelig nok mot Russlands brutale invasjon i Ukraina.

– Vi har en brutal, pågående krig. Uskyldige mennesker blir drept uten grunn. Fifa nølte først. Men tiden er inne for å reagere.

Klaveness mottok dempet applaus for sin tale og ble takket av Fifas mektige president Gianni Infantino. I sin egen tale på den første Fifa-kongressen med fysisk oppmøte siden 2019 fortsatte han å hylle Qatar og VM-forberedelsene.

– Dette blir det beste VM noen gang og verdens største show, fastslo sveitseren.

Senere gikk Infantino på scenen igjen og forsvarte Qatar og hyllet endringene landet har fått til. Deretter kunngjorde han at han stiller til gjenvalg som Fifa-president.

