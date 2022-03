Bratt vekst i Fifas inntekter – passerer 60 milliarder på fire år

President Gianni Infantino og resten av ledelsen i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har måttet tåle kraftig kritikk og protester fra mange hold på grunn av at VM for herrer senere i år skal gå i Qatar.

Men kritikken ser ikke ut til å ha noen innvirkning på forbundets evne til å skaffe inntekter – tvert imot.

Fifas regnskap gjøres opp i sykluser på fire år – altså i perioden mellom to verdensmesterskap for herrer. Når VM i Qatar blåses av 18. desember, regner Infantino med at Fifa-kassen er fylt opp med 60 milliarder kroner i inntekter siden forrige VM i Russland i 2018.

Anslaget er rundt fem milliarder kroner over tidligere målsetting, fortalte Infantino på Fifa-kongressen i Qatar torsdag. Inntektshoppet kommer tross en brutal nedgang under koronapandemien.

Årsaken til inntektshoppet skyldes i hovedsak økte priser for rettigheter til å vise fotball på TV.

Infantino stiller til gjenvalg som Fifa-president

Gianni Infantino kunngjorde torsdag at han vil stille til gjenvalg som president i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) neste år.

Infantino ble for første gang president i februar 2016 i kjølvannet av Sepp Blatters korrupsjonsskandale. I 2019 ble han gjenvalgt uten noen motkandidat.

Infantino har to perioder å gå på før han må tre til side, skulle han bli gjenvalgt. Fifa-presidenter kan bli gjenvalgt tre ganger før de må tre til side.

Fifa-presidenter velges hvert påfølgende år etter et verdensmesterskap.

Infantino er for tiden i Qatar for den årlige Fifa-kongressen. Det var på talerstolen han kunngjorde at han stiller til gjenvalg.

Italienske Infantino har den siste tiden vært i en feide med Det europeiske fotballforbundets president Aleksander Ceferin grunnet Fifas ønske om verdensmesterskap annethvert år. I dagene før kongressen ble det klart at forslaget ikke kom til å komme på bordet ennå.

