Southgate hardt ut mot buende England-supportere

Manchester United-stopperen har vært offer for mye kritikk etter en svak sesong hittil for klubblaget. Southgate mener det ikke bør dras over når han spiller for landslaget.

– Mottakelsen var en vits. Det han har gjort for oss, måten han har prestert for England – jeg forstår det ikke. Enten er vi sammen om dette, eller så er vi det ikke, freste Southgate etter kampen.

– Han er i en England-drakt, og ikke bare burde han få støtte for det, men han fortjener å ha full tillit for det han har gjort for oss, fortsatte han.

Maguire var en viktig del av laget som nådde EM-finalen i fjor.

Fansen buet både da lagoppstillingene ble lest opp og under oppgjøret. Det skjønner Southgate lite av.

– Prestasjonen hans var feilfri, sa han.

Maguire spilte hele kampen i 3-0-seieren. Ollie Watkins, Raheem Sterling og Tyrone Mings scoret målene for de hvitkledde.

