Solbakken med mange forsvarsstrenger å spille på

Erling Braut Haaland og Joshua King scoret tre mål hver på de to kampene, og til sammen ble det elleve norske scoringer å juble for på Ullevaal. Solbakken vet at skarpere motstand venter i juni, og han fortsatte å jage valgmuligheter.

Birger Meling fikk fri i anledning familieforøkelse, etter å ha startet alle fjorårets kamper. I hans fravær fikk Fredrik Bjørkan sjansen på venstreback.

– Fredrik har løftet seg veldig, og han puster virkelig Birger i nakken. Jeg skulle gjerne sett Omar (Elabdellaoui) her også. Han kunne gitt oss større konkurranse på den andre backen, sa Solbakken.

Der har Marcus Holmgren Pedersen imponert Solbakken og alle andre. Særlig med sitt tempo, om ikke når det gjelder å knytte skolisser.

Lissepasning

– Samtlige av mine barn har fra toårsalderen knyttet skoene raskere enn han gjorde, sa Solbakken om tiden Feyenoord-proffen brukte på å snøre på seg ny sko da en motstander tråkket i stykker den gamle.

Elabdellaoui måtte melde forfall i det som skulle vært hans første landslagssamling siden den alvorlige øyeskaden. Tirsdag var det Julian Ryerson som avløste Pedersen halvveis.

I midtforsvaret har Solbakken helt fra sin første samling prøvd å få ulike kombinasjoner i spill og trygge på hverandre. Etter kampen mot Armenia har fem stopperduoer startet minst to Solbakken-kamper sammen.

Andreas Hanche-Olsen og Kristoffer Ajer ble den femte, etter at Hanche-Olsen spilte sammen med debutanten Leo Østigård mot Slovakia fredag. Totalt har Solbakken brukt seks ulike duoer fra start i sine 14 kamper.

Ryggmargen

– Det begynner å sitte litt i ryggmargen hvordan vi vil at en midtstopper skal opptre. Hvem vi bruker i den enkelte kamp kommer litt an på hvem vi skal møte og i hvilken forfatning stopperne er, sa Solbakken tidligere under samlingen.

Duellkraft i møte med Slovakias store og sterke spiss Ladislav Almasi var en faktor av valget av duo i den kampen.

– Både Leo og Hanche kledde av ham i perioder, sa Solbakken.

Allerede i sin første landskamp sjokkerte han mange ved å sette Kristoffer Ajer på benken og gi debut til Marius Lode. Den daværende Glimt-spillerens evner som igangsetter gjorde utslaget da.

Solbakken har gjort det klart at Stefan Strandberg er hans førstevalg på stopperplass når han er frisk og i form, men det siste året har understreket at man ikke kan stole på at nøkkelspillere alltid er det, verken de offensive eller defensive. Derfor er det lurt å ha valgmuligheter.

Stian Gregersen er den sjette som har startet på stopperplass under Solbakken.

Duoene

Dette er Solbakkens stopperduoer (høyre nevnt først):

4 kamper fra start: Strandberg og Hanche-Olsen (pluss to ganger etter bytter)

3 kamper fra start: Strandberg og Ajer (pluss en gang etter bytte, tirsdag)

2 kamper fra start: Gregersen og Ajer, Strandberg og Lode, Hanche-Olsen og Ajer

1 kamp fra start: Hanche-Olsen og Østigård.

