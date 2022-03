Klaveness droppet VM-konferanse da pressen ble nektet tilgang

Klaveness skulle etter planen delta i onsdagens debatt om migrantarbeidernes situasjon, da hun bestemte seg for å avlyse, skriver TV 2. Dette bekreftes også av Norges Fotballforbund.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa), Building & Woodworkers International (BWI) og Amnesty skulle være til stede på konferansen.

BWI skal imidlertid kort tid i forveien ha bedt om lukkede dører, noe de fikk gehør for av arrangøren. Det ville ikke Klaveness ha noe av.

– BWI er en organisasjon som gjør viktig arbeid for migrantarbeiderne i Qatar. Vi stiller med glede opp for å støtte dette arbeidet. Men vi kan ikke delta på et arrangement som på kort varsel stenges for presse fordi enkelte deltakere kort tid i forveien ba om stengte dører, sier fotballpresidenten til TV 2.

– Selv om vi mener at BWI har gjort en feilvurdering her, vil vi fortsatt støtte deres viktige arbeid med migrantarbeidere. Men vi ønsker at det skal foregå i full åpenhet, fortsetter hun.

Hun forteller videre at tildelingen av VM til Qatar er «råtten», og at det vil etterlate «mørke flekker» på fotballen.

