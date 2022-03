King Ullevaal-konge i vill norsk målfest: – Mener jeg er god nok til å starte

King hadde ikke scoret for Norge siden 2019.

– Personlig var det gøy å få starte igjen. Det var alt i alt en god dag på jobben. Jeg mener jeg er god nok til å starte på landslaget, men respekterer at Ståle (Solbakken) har en tøff oppgave. Jeg har ventet på sjansen min. Jeg synes det har gått litt lang tid før jeg fikk sjansen, sa King.

– Det var litt trist med det røde kortet. Vi ville egentlig trene elleve mot elleve.

Trippelen sendte ham opp i 20 landslagsmål. Med det tangerte han Jan Åge Fjørtoft.

Jørgen Juve topper med 33, og han spilte siste gang i 1937. I nyere tid er John Carew (23), Tore André Flo (23) og Ole Gunnar Solskjær (23) de giftigste for Norge.

[ Haaland straffet Armenia – King brøt måltørken med hattrick da Norge vant 9-0 ]

To kjappe

Kings to første mål mot Armenia kom i løpet av få minutter på et straffespark og en heading etter corner. Han ga Haaland et kyss på kinnet etter 2-0-scoringen.

Etter pause fikk King sin tredje fulltreff for kvelden da en heading traff ham og sendte ballen i nettet.

Watford-spilleren hadde en rekke innhopp under Solbakken, men fra start fikk han ikke prøve seg før tirsdag.

– Han responderte bra, sa Solbakken om Kings innsats.

[ «Landslagsåret 2022 har fått en rakettstart ]

Frenetisk

Haaland og Kristian Thorstvedt scoret også i løpet av snaut ti frenetiske norske minutter i 1.-omgangen. Haaland la på til 5-0 på overtid av førsteomgangen. Det var hans 17. landslagsmål på 15 kamper.

Mats Møller Dæhli og Alexander Sørloth kom også i målprotokollen. På tampen satte i tillegg en armener ballen i eget nett.

Armenia fikk en spiller utvist etter 17 minutter på stillingen 0-0.





(©NTB)