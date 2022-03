Blodig kveld for tomålsscorer Haaland

Norge vant kampen 9-0 etter fem måls ledelse ved pause.

– Det har vært en tøff omgang for Erling. Det var mye blod rundt anklene hans i garderoben, så vi hviler ham i denne omgangen, sa landslagsassistent Kent Bergersen til TV 2 i pausen.

– Vi spilte ikke brutalt. Grunnen til resultatet var at vi tapte nesten alle dueller, sa Armenias trener Joaquin Caparros etter kampen.

Arman Hovhannisyan sparket Haaland i leggen da spissen var på vei gjennom etter 17 minutter, soleklart direkte rødt kort. I samme slengen pådro armeneren seg det som så ut som en alvorlig muskelstrekk i låret. Han ble brakt av banen på båre.

[ Haaland straffet Armenia – King brøt måltørken med hattrick da Norge vant 9-0 ]

Røft

Et par minutter senere var det Khoren Bayramyan som feide Haaland ned i gresset og fikk gult kort. Like etter scoret så Haaland 1-0 for Norge.

Han sto også bak 5-0 på overtid i førsteomgangen. Det var hans 15. A-landslagsmål på 17 kamper.

Armenerne behandlet ikke Haaland særlig pent. De gikk ofte inn med stor kraft og sendte ham ned flere ganger. Superspissen ga seg etter 45 minutter.

Joshua King (tre), Alexander Sørloth, Kristian Thorstvedt og Mats Møller Dæhli scoret også. På tampen satte i tillegg en armener ballen i eget nett.

[ «Erling Braut Haaland ble sparket ned, reiste seg, sparket ned, scoret og reiste seg igjen» ]

La ned veto

Ifølge Solbakken ga Haaland fra seg straffesparket (2-0-scoringen) til King.

– Det viser at det er en lagspiller, sa landslagssjefen om Haaland.

Haaland ønsket å spille også fra start i andre omgang, men Solbakken la ned veto og ga ham pause.

[ King Ullevaal-konge i vill norsk målfest: – Mener jeg er god nok til å starte ]