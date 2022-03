Normann tenker mye på framtiden – vil ikke tilbake til Russland

Midtbanespilleren er for tiden på landslagssamling med Norge. Han er utleid til Norwich fram til sommeren, men etter det skal han egentlig tilbake til sin russiske klubb.

Der har Normann kontrakt til juni 2024.

– Jeg aner ikke hva som skjer. Jeg vil så klart ikke tilbake til Russland. Jeg får bare gjøre det jeg skal fram til sommeren, så får vi se, sier han til TV 2.

Det er Russlands krigføring i Ukraina som gjør at Normann vil unngå å reise tilbake til Rostov. Utenlandske spillere har muligheten til å oppheve sine kontrakter midlertidig med russiske lag fram til slutten av juni.

25-åringen innrømmer at han er bekymret for veien videre. I Premier League sliter han og Norwich helt i bunnen av tabellen. Han ønsker ikke å spille på nivå to i England neste sesong.

– Jeg tenker kanskje litt for mye på hva som kommer til å skje i sommer, om vi klarer å snu det med Norwich og holde oss, som hadde vært det beste. Og hva som skjer med kontrakten min borte i Russland hvis Norwich rykker ned.

