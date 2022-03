Røa bommet på straffe og tapte andre strake – Brann og RBK vant

Brann brukte bare ni minutter på å skaffe seg en to måls ledelse over Arna-Bjørnar, takket være mål fra Elisabeth Terland og Svava Gudmundsdottir. Tre minutter før hvilen sørget islendingen for 3-0.

Ti minutter etter sidebytte økte Lisa Naalsund ledelsen, mens Marit Lund gjorde 5-0 like etter. Sene mål fra Ingrid Ryland og Rakel Engesvik sørget for hele 7-0 for den regjerende mesteren.

Rosenborg smadret Avaldsnes 6-0 i serieåpningen forrige helg, men borte mot Stabæk måtte de slite for tre poeng. Midtstopper Ina Vårhus ordnet trøndersk ledelse etter ti minutter, men Siri Grønlie utlignet i det 26. minutt.

Nytt tap for Riise

RBK styrte kampen, men første etter en time tok de igjen føringen på et straffespark fra Sara Fornes. Ti minutter senere la hun på 3-1.

Scoring fra Zara Jönsson skapte spenning med 20 minutter igjen, men RBK-kvinnene holdt unna.

John Arne Riises Avaldsnes hevet seg noe fra stortapet mot Rosenborg sist runde. Hjemme mot LSK ble det 0-2 tap. Kolbotn tok imot Røa og gikk seirende ut etter en tidlig scoring fra Tonje Pedersen.

Pedersen satte inn 1-0 for Kolbotn etter bare ni minutter. Det holdt til å ta tre poeng, for det ble ikke scoret flere mål i kampen. Røa fikk straffespark ett kvarter før hvilen, men Tuva Espås bommet fra elleve meter.

Perfekt for fire lag

Senere søndag var det duket for hovedstadsderby mellom Lyn og Vålerenga. Hjemmelaget tok ledelsen etter 30 minutter med mål fra Anna Aahjem.

Veteranen Elise Thorsnes utlignet fire minutter før pause. Thea Bjelde scoret tre minutter ut i omgangen, mens danske Janni Thomsen gjorde 3-1 og trygget Vålerengas seier.

Etter to runder står fire lag med full pott i Toppserien. Brann leder foran Rosenborg på målforskjell, mens Vålerenga og LSK følger på plassene bak. Kolbotn og Lyn har hver sin seier, mens Stabæk, Røa, Arna-Bjørnar og Avaldsnes har tapt begge åpningskamper.

Neste runde i serien spilles til helgen.

Kampfakta:

Avaldsnes – LSK Kvinner 0-2 (0-1)

301 tilskuere.

Mål: 0-1 Signe Holt Andersen (22), 0-2 Malin Brenn (str. 82).

Dommer: Mischa Kellerhals, Orre.

Gult kort: Evelyn Badu, Avaldsnes.

Lagene:

Avaldsnes (4-2-3-1): Jovana Petrovic – Selma Løvås, Kaja Olsen, Susan Ama Duah, Hanna Dahl – Emma Rolston (Sandra Østenstad fra 85.), Sara Pavlovic – Marion Mannes Haugland (Kristina Svandal fra 77.), Evelyn Badu, Sydney Blomquist (Emma Endresen fra 89.) – Karina Sævik.

LSK Kvinner (4-2-3-1): Cecilie Fiskerstrand – Emilie Woldvik, Malin Brenn, Ina Gausdal (Casandra Lüthcke fra 89.), Mia Authen (Oda Mathilde Johansen fra 90.) – Emma Stølen Godø (Irene Dirdal fra 89.), Ingrid Marie Spord – Signe Holt Andersen (Rebecka Holum fra 72.), Laura Gashi, Thea Kyvåg – Nina Jakobsson.

Brann – Arna-Bjørnar 7-0 (3-0)

920 tilskuere.

Mål: 1-0 Elisabeth Terland (4), 2-0 Svava Rós Gudmundsdóttir (9), 3-0 Gudmundsdóttir (42), 4-0 Lisa Naalsund (55), 5-0 Marit Bratberg Lund (60), 6-0 Ingrid Ryland (76), 7-0 Rakel Engesvik (81).

Dommer: Sarah Fatemeh Zangeneh, Nordstrand.

Gult kort: Marit Bratberg Lund, Ingrid Stenevik, Brann, Helene Gloppen, Miljana Ivanovic, Arna-Bjørnar.

Lagene:

Brann (3-4-3): Aurora Mikalsen (Hanne Larsen fra 87.) – Ingrid Stenevik, Marthine Østenstad, Tuva Hansen – Cecilie Redisch Kvamme (Ingrid Ryland fra 75.), Nora Eide Lie (Mille Aune fra 74.), Lisa Naalsund, Marit Bratberg Lund – Svava Rós Gudmundsdóttir (Rakel Engesvik fra 67.), Berglind Thorvaldsdóttir, Elisabeth Terland.

Arna-Bjørnar (4-4-2): Ida Norstrøm – Helene Gloppen, Kristina Grøndal (Marie Johannsdottir fra 71.), Stine Hovland, Marte Hjelmhaug – Madeleine Veivåg (Ingrid Andreassen fra 83.), Tora Ose, Yuuka Kurosaki, Linnéa Laupstad – Vilde Veglo (Linnea Sælen fra 83.), Miljana Ivanovic (Madelen Holme fra 67.).

Kolbotn – Røa 1-0 (1-0)

KFUM Arena

Mål: 1-0 Tonje Pedersen (9).

Dommer: Ali al Hatam.

Gult kort: Emilie Østerås, Kolbotn.

Lagene:

Kolbotn (4-3-3): Selma Panengstuen – Susanne Haaland, Lena Soleng Hansen, Sara Hørte, Thea Sørbo – Siw Døvle, Sarah Dyrehauge, Tonje Pedersen – Ingrid Kvernvolden (Nathalie Jørgensen fra 84.), Julie Hoff Klæboe (Emilie Østerås fra 69.), Eline Hegg (Ingrid Elvebakken fra 90.).

Røa (4-3-3): Linn-Mari Nilsen – Frida Lyshoel, Synne Vatshelle Raa, Sarah Suphellen, Rakel Renolen (Cassandra Bogere fra 64.) – Christina Osnes-Ringen, Mia Huse, Solveig Engås – Vilde Fjelldal, Tuva Espås, Birgitte Bjørlykhaug (Malene Alfredsen fra 77.).

Stabæk – Rosenborg 2-3 (1-1)

400 tilskuere.

Mål: 0-1 Ina Vårhus (10), 1-1 Siri Nordeide Grønli (26), 1-2 Sara Kanutte Fornes (str. 59), 1-3 Fornes (69), 2-3 Zara Jönsson (72).

Dommer: Stian Røvig Sletner, Rustad.

Gult kort: Thea Loennecken, Stabæk, Sara Kanutte Fornes, Rosenborg.

Lagene:

Stabæk (3-4-2-1): Sunniva Skoglund – Silje Bjørneboe, Kim Sundlöv (Maiken Bjørndalen fra 85.), Selma Pettersen – Thea Loennecken, Linn Huseby (Andrea Anderdal fra 72.), Justine Kielland, Siri Nordeide Grønli (Maren Thoresen fra 71.) – Melissa Bjånesøy, Iris Omarsdottir – Zara Jönsson.

Rosenborg (4-2-3-1): Karen Oline Sneve – Mali Lilleås Næss, Emilie Bragstad, Ina Vårhus, Mathilde Harviken (Kristine Leine fra 80.) – Emilie Marie Joramo, Selma Sól Magnúsdóttir – Maria Olsvik, Synne Brønstad (Cesilie Andreassen fra 70.), Anna Jøsendal (Emilie Nautnes fra 70.) – Sara Kanutte Fornes.

Lyn – Vålerenga 1-3 (1-1)

275 tilskuere.

Mål: 1-0 Anna Aahjem (30), 1-1 Elise Thorsnes (41), 1-2 Thea Bjelde (48), 1-3 Janni Thomsen (57).

Dommer: Veronika Fjeldvær, Stadsbygd.

Gult kort: Cathinka Tandberg, Lyn, Ingibjörg Sigurdardóttir, Vålerenga.

Lagene:

Lyn (3-2-3-2): Kirvil Odden – Emilie Bølviken, Maria Fink, Iselin Sandnes Olsen – Anna Linnea Palm (Una Søyland fra 84.), Emilie Closs – Selma Hernes (Cornelia Fladberg fra 68.), Julie Jorde, Cathinka Tandberg – Miriam Mjåseth (Kristin Holmen fra 60.), Anna Aahjem (Monica Nedgård Isaksen fra 68.).

Vålerenga (3-4-1-2): Guro Pettersen – Malin Sunde, Stine Ballisager Pedersen, Ingibjörg Sigurdardóttir – Janni Thomsen, Rikke Nygard (Stine Brekken fra 70.), Dejana Stefanovic, Thea Bjelde (Ylinn Tennebø fra 79.) – Olaug Tvedten – Elise Thorsnes, Agnete Nielsen (Runa Lillegård fra 61.).

