Solbakken: Østigård og Berge får sjansen, Hauge uaktuell

Norge møter også Armenia tirsdag, Det er kamper som ikke inngår i noen kvalifisering eller Uefas nasjonsliga.

– Jeg vil se at dette ikke blir noen treningskamp. Jeg vil se høyt tempo og intensitet og maksaksjoner og sprinter, sier Solbakken.

Stefan Strandberg er vanligvis fast i det norske midtforsvaret, men han er ikke spilleklar og ikke med i troppen. Østigård har i hans sted blitt drillet i midtforsvaret sammen med Kristoffer Ajer. Kampen mot Slovakia vil bli Østigårds debut for det norske A-landslaget.

På midtbanen kriger Berge og Kristian Thorstvedt om den siste plassen ved siden av kaptein Martin Ødegaard og Mathias Normann.

I angrep er det ventet at Alexander Sørloth og Mohamed Elyounoussi starter på hver sin kant mens Erling Braut Haaland starter som spiss.

Jens Petter Hauge sliter med sykdom og er uaktuell for Slovakia-kampen, men kan være med igjen mot Armenia.

I juni spiller Norge fire ganger i løpet av elleve dager i nasjonsligaen. Resultatene her kan også bidra til at Norge rykker opp fra seedingsnivå tre til to før EM-trekningen i oktober.

Antatt norsk lag: Ørjan Håskjold Nyland – Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Ajer, Leo Østigård, Fredrik Bjørkan – Martin Ødegaard, Mathias Normann, Sander Berge – Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland, Mohamed Elyounoussi.

