Torsdag ble det bekreftet at hun er tilgjengelig for spill i kampene i april og EM.

– Det er supert for norsk fotball og veldig bra for landslaget, den generelle interessen og mesterskapet (EM til sommeren) som helhet, sa Solbakken på et pressetreff.

– Hun er kanskje den beste boksspilleren av alle på damesiden. Det gjør at Norge får et veldig bra våpen.

Hegerberg gjør comeback etter vel fire og et halvt år ute av landslaget.

[ Ada Hegerberg tilbake på landslaget – tatt ut til kampene mot Kosovo og Polen ]