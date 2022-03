Norge møter også Armenia tirsdag, Det er kamper som ikke inngår i noen kvalifisering eller Uefas nasjonsliga.

– Jeg vil se at dette ikke blir noen treningskamp. Jeg vil se høyt tempo og intensitet og maksaksjoner og sprinter også tilbake i forsvar, sier Solbakken til NTB.

Han har holdt det meste av treningsøktene åpne for mediene denne uka. Dermed har bildet av startoppstillingen blir ganske klart.

Stefan Strandberg er vanligvis fast i det norske midtforsvaret, men han er ikke spilleklar og ikke med i troppen. Østigård har i hans sted blitt drillet i midtforsvaret sammen med Kristoffer Ajer. Kampen mot Slovakia vil bli Østigårds debut for det norske A-landslaget.

Jevnt

På midtbanen kriger Berge og Kristian Thorstvedt om den siste plassen ved siden av kaptein Martin Ødegaard og Mathias Normann.

I angrep er det ventet at Alexander Sørloth og Mohamed Elyounoussi starter på hver sin kant mens Erling Braut Haaland starter som spiss.

Mohamed Elyounoussi får trolig tillit fra start av Solbakken. (Beate Oma Dahle/NTB)

Jens Petter Hauge sliter med sykdom og er uaktuell for Slovakia-kampen, men kan være med igjen mot Armenia.

I juni spiller Norge fire ganger i løpet av elleve dager i nasjonsligaen, blant annet mot sterke lag som Serbia og Sverige. Resultatene her kan også bidra til at Norge rykker opp fra seedingsnivå tre til to før EM-trekningen i oktober.

Erling Braut Haaland på landslagstrening. (Terje Pedersen/NTB)

Laget

Antatt norsk lag mot Slovakia: Ørjan Håskjold Nyland – Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Ajer, Leo Østigård, Fredrik Bjørkan – Martin Ødegaard, Mathias Normann, Sander Berge – Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland, Mohamed Elyounoussi.

De tre storstjernene Ødegaard, Berge og Haaland har ennå ikke spilt sammen på landslaget under Solbakken.

Den norske troppen vurderes for øvrig til en total markedsverdi på cirka 3,1 milliarder kroner, ifølge Transfermarkt.

Ullevaal uten koronagrep for publikum

Det er ingen koronarestriksjoner eller pålegg for tilskuere på fotballandskampene mot Slovakia og Armenia dagene som kommer.

– Det kreves ikke munnbind, koronapass eller noen form for test for publikum, men vi oppfordrer folk til å holde seg hjemme ved symptomer, sier arrangementssjef i fotballforbundet, Rune Pedersen.

Spillertroppene lever fortsatt under Uefas strenge protokoll. Det betyr i stor grad koronatester og munnbind. Mediefolk og andre involverte i kamparrangementene må også bruke munnbind og etterstrebe å holde avstand.

Det er ventet et sted mellom 7000 og 8000 tilskuere på kampen mot Slovakia.