Portugal til omspillsfinale om VM-plass mot Nord-Makedonia

Tyrkerne sikret seg annenplassen i Norges VM-kvalifiseringsgruppe bak Nederland, men foran Ståle Solbakkens menn.

Portugal styrte det meste av kampen og fikk en flott start da Otavio var våkent framme og satte 1-0 etter et snaut kvarter. Bernardo Silva skjøt fra distanse, men ballen traff stanga, og Otavio klarte å snappe returen og score.

Tre minutter før sidebytte var Liverpool-spissen Diogo Jota framme og headet inn 2-0-målet på innlegget fra Otavio. Sistnevnte fikk noe overraskende plass i startelleveren og takket for tilliten.

Etter 65 minutter klarte Tyrkia å redusere. Burak Yilmaz satte 1-2-målet da han spilte vegg med Cengiz Ünder, kom igjennom i feltet og nettet sikkert.

Sju minutter før ordinær tid ble det straffe til Tyrkia etter at dommeren hadde studert video. Der kom det fram at Jose Fonte sparket til Enes Ünal inne i feltet. Yilmaz klarte derimot å brenne straffen under kraftig pipekonsert fra hjemmepublikummet. Skuddet barberte tverrliggeren på sin vei over målet.

Matheus Nunes satte den siste spikeren i kista da han kom igjennom og satte 3-1-målet.

Italia hadde mye ballbesittelse da laget tok imot Nord-Makedonia i omspilskamp i Palmero. Det var ikke mye gjestene fikk låne ballen, likevel holdt 0-0 seg til Aleksandar Trajkovski scoret to minutter på overtid. Han tok ned ballen og tråklet seg fri og banket ballen i mål.

Finalen går i Lisboa 29. mars.

