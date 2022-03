Japan og Saudi-Arabia klare for fotball-VM

Saudiaraberne skal møte Kina senere torsdag, men er allerede videre fra den asiatiske VM-kvalifiseringen ettersom Australia ikke lenger kan ta dem igjen på tabellen.

Australia jaktet seier mot Japan, men tapte kampen i sluttminuttene. Kaoru Mitoma scoret etter 88 minutter og på overtid, og dermed sørget han for at Japan topper kvalifiseringsgruppe B.

– Det er selvfølgelig skuffende. Men 0-0 var ikke godt nok, og vi åpnet oss opp og kjørte fire spisser fra det 87. minutt. Da ga vi dem for mye rom, og de er et kvalitetslag og var sannsynligvis best i dag, sa Australias landslagssjef Graham Arnold.

I gruppe A er Sør-Korea øverst etter 2-0-seier over Iran torsdag. Tottenham-stjernen Son Heung-min scoret det ene målet i den relativt betydningsløse kampen. Både Sør-Korea og Iran har sikret VM-plassen allerede.

Lagene som ender på 3.-plass i hver gruppe, skal spille om retten til en omspillskamp mot det 5.-plasserte laget i den søramerikanske kvalifiseringen.

Australia har sikret 3.-plassen i sin pulje, mens Forente arabiske emirater etter alt å dømme blir treer i gruppe A.