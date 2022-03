Harry Kane vil «kaste lys» over problemene i Qatar

Flere og flere fotballprofiler uttrykker ubehag ved at Qatar skal arrangere fotball-VM for menn i november og desember.

Ved siden av de lenge kritiserte forholdene landets gjestearbeidere jobber under, trekker Englands kaptein Harry Kane fram Qatars forbud mot homofili og landets anti-LHTB-lover generelt.

Dette kan føre til at en rekke engelske fans ikke vil eller tør reise til Qatar for å følge England under VM, ifølge Tottenham-spilleren.

– En stor skam. Alt vi kan gjøre, og jeg som kaptein, er å prøve å kaste lys over disse spørsmålene, sier Kane til BBC.

Norge, Nederland og Tyskland har ved flere anledninger vist sin motstand mot forholdene for menneskerettighetene i Qatar. Kane sier han vil undersøke mulighetene for samordnede markeringer med andre land «som kan sende et kraftfullt signal».

Qatar tilbakeviser brudd på menneskerettighetene og viser til en rekke tiltak som blant annet skal ha bedret forholdene for landets gjestearbeidere.

[ VM-sluttspillet trekkes med tre ukjente deltakerlag – seedingen kan bli skjev ]