VM-sluttspillet trekkes med tre ukjente deltakerlag – seedingen kan bli skjev

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) offentliggjorde tirsdag prinsippene som vil bli lagt til grunn ved seeding av lagene før trekningen. Det gjøres som ventet på grunnlag av Fifa-rankingen, men de lagene som løser VM-billett først i juni vil alle havne i laveste seedingsnivå.

Dersom Colombia og Ukraina eller Wales legger beslag på to av plassene, får de en dårligere seeding enn de ellers ville vært berettiget til. Det innebærer at grupperivalene får en gruppe som på papiret er sterkere enn den skulle ha vært, mens andre grupper kan inneholde to lag som egentlig skulle vært seedet på nivå fire.

At VM-vertslaget Qatar (i øyeblikket 52.-plass) blir toppseedet sammen med de sju kvalifiserte lagene som er best plassert på rankingen åpner også for skjevhet i styrkeforholdet mellom grupper.

14 lag blir klare

Bare 15 nasjoner har allerede sikret plass i sluttspillet i Qatar, men ytterligere 14 billetter vil bli delt ut i løpet av landslagsuka som varer fram til neste onsdag.

I juni fordeles to billetter gjennom interkontinentalt omspill (et søramerikansk lag mot et asiatisk lag og et lag fra Nord- og Mellom-Amerika og Karibia mot Oseania-vinneren). Dessuten er Ukrainas semifinale mot Skottland og gruppefinalen mot Wales eller Østerrike utsatt fra mars til juni på grunn av den russiske invasjonen.

Viktig ranking

Med unntak for Qatar vil de 29 kvalifiserte nasjonene bli seedet i henhold til sin plassering på Fifa-rankingen som offentliggjøres torsdag 31. mars, dagen før trekningen i Doha.

Imidlertid tas det ikke hensyn til rankingen for lagene som skal kjempe om VM-plass i juni. De trekkes uansett inn i sine grupper fra laveste seedingsnivå.

VM-sluttspillet avvikles i tiden 21. november til 18. desember på åtte arenaer som alle er i eller i nærheten av Qatars hovedstad Doha.

