Ten Hag i samtaler med Manchester United

Intervjusamtalen med nederlenderen ble gjennomført mandag. Ifølge Sky Sports var United-ledelsen imponert over ten Hags vyer og fotballfilosofi.

52-åringen har trent Ajax siden 2017. Han var minutter unna å ta laget til Champions League-finalen i 2019, men en overtidsscoring fra Tottenham spolerte drømmen.

United er ventet å snakke med flere kandidater. Paris Saint-Germains trener Mauricio Pochettino har i lang tid vært koblet til klubben. Han hadde i sin tid flere gode sesonger i Tottenham.

Kilder i Manchester United understreker overfor BBC at det er for tidlig å snakke om favoritter til den ettertraktede stillingen på Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjær fikk i november sparken etter nesten tre år som United-sjef. Siden har Ralf Rangnick ledet førstelaget midlertidig og fortsetter med det ut sesongen. Tyskeren skal etter planen over i en rådgiverrolle fra sommeren av.

Manchester United har ikke vunnet Premier League siden 2012/13-sesongen. Laget er inne i sin verste titteltørke på 40 år (siste trofé kom i 2017).

