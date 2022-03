Fotballpresidenten stiller seg bak Solbakkens gress-utspill: – En prekær situasjon

Solbakken startet gressdebatten med en tirade på en pressekonferanse mandag. Da gjorde han et poeng av at den norske toppfotballen lider av den utstrakte bruken av kunstgress. I dag er det få arenaer igjen i Eliteserien med naturgress.

Landslagssjefen anklaget trenere, ledere og journalister for å være slappe i diskusjonen. Senere svarte klubbtopper med at vanlig gress på treningsbanene også er en stor mangelvare.

Onsdag fikk Solbakken et nytt spørsmål angående kunstgress på et pressetreff på Lillestrøm. Han svarte i fem minutter og gjentok mye av det han sa to dager tidligere.

I tillegg svarte han kontant på spørsmål om debatten fra noen år tilbake om kunstgress på Ullevaal stadion.

– Den er død, sa Solbakken og gliste.

[ Solbakken tar «nytt» grep: Gir full tilgang til Ullevaal-økt ]

Trøbbel

Klaveness støtter utspillene til både Solbakken og klubbene. Den nyvalgte fotballpresidenten erkjenner at man har et problem.

– Det er en prekær situasjon i norsk toppfotball, og det er også en treningsbane-krise. En ting er hovedanlegget til klubbene, men man trenger også treningsbaner. Det er vanskelig å finne både stadioner og treningsbaner med gress for topplagene, til og med for landslagene, sier Klaveness til VG.

[ Solbakken lover protest mot Russlands invasjon ]

Vil se på tiltak

NFF ønsker å få på plass et nasjonalt treningsanlegg. Det vil blant annet gjøre det mulig at aldersbestemte landslag kan trene på naturgress. I dag spiller for eksempel U21-landslaget for menn kamper på kunstig underlag på Marienlyst i Drammen.

– Men vi må også diskutere andre strategier og tiltak, understreker Klaveness.

Hun har som mål å få snudd utviklingen der kunstgress er blitt hovedregelen også i norsk toppfotball.

[ Ødegaard om første år med Solbakken: – Vi er absolutt inne på noe etter en start med litt kaos ]