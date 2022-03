Van Gaal kritiserer Fifa for Qatar-VM: – Handler bare om penger

– Alle vet at jeg synes det er latterlig, sa han på en pressekonferanse før Nederlands privatlandskamp mot Danmark lørdag.

Sitatene er gjengitt av blant annet Sky Sports.

– Det er latterlig at vi skal spille i et land – hvordan er det Fifa sier det? – for å utvikle fotballen der og gjøre det bedre. Det er sprøyt, sa 70-åringen.

Han opplyste videre at han er del av et utvalg i Nederlands fotballforbund (KNVB) som møtes hver måned for å evaluere situasjonen i Qatar når det kommer til menneskerettigheter.

– Det handler bare om penger og kommersielle interesser. Det er hovedmotivet til Fifa, hevdet van Gaal.

Både tildelingen av årets fotball-VM og vertsnasjon Qatar har fått kraftig kritikk, mye på grunn av forholdene for Qatars gjestearbeidere.

Nederland ble VM-klar etter gruppeseier i kvalifiseringen foran Tyrkia og Norge.

