Solbakken tar «nytt» grep: Gir full tilgang til Ullevaal-økt

Tirsdag vil hele økta på Ullevaal være tilgjengelig for mediene. Vanligvis stenges denne type treninger etter 15 minutter. Trolig blir både Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Sander Berge å se ute på gresset.

Norge spiller mot Slovakia fredag. Laget ligger på 46.-plass på Fifa-rankingen, plassen bak Norge. Kampen er ikke med i Uefas nasjonsliga eller EM-kvalifiseringen.

Tirsdag neste uke møter Norge Armenia, også den spilles på Ullevaal.

Mandag kom det fram at det ligger an til at Haaland ikke stiller på noen pressekonferanser i forbindelse med landslagssamlingen og kampene.

NFF ønsker å skjerme Haaland blant annet for å unngå at uttalelser blir oversatt feil fra norsk til andre språk. Haaland vil i løpet av ganske kort tid ta en beslutning hvor han fortsetter klubbkarrieren.

– Han skal treffe noen ekstremt viktige valg og er under et trykk jeg tror veldig få av oss kan sette oss inn i, sa landslagssjef Ståle Solbakken.

