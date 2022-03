Solbakken lover protest mot Russlands invasjon

– Vi har diskutert det. Noe blir det, men vi vet ikke helt hva, sa Solbakken til NTB mandag.

Ukraina er i krig etter at russiske styrker invaderte landet i slutten av februar.

Norge spiller hjemmekamper fredag og tirsdag neste uke.

A-landslaget har ved et par anledninger i forbindelse med kamper markert at de ikke stiller seg bak tildelingen av VM til Qatar. Mesterskapet spilles uten Norge i november og desember i år.

Bildene av det norske landslaget med T-skjorter der teksten krever respekt og menneskerettigheter, gikk verden rundt.

Erling Braut Haaland har nylig støttet ishockeyklubben Stavanger Oilers med 100.000 kroner som del i en innsamling til ukrainske ishockeyspillere i laget Sdyshor 2007.

– Det er grusomt det som skjer i Ukraina. Det vi sitter og snakker om her (landslagsuttak), er ikke så viktig i forhold til det. Dere og jeg følger med på dette og håper og klamrer oss til et håp om at dette det kan løse seg på den ene eller andre måten, sa Solbakken i forrige uke om situasjonen i Ukraina.

